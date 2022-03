Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis on avatud rüiuvaipade näitus

Alates 25. märtsist on Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatud näitus "Fookus. Rüiuvaibad", kus on väljas muuseumi rüiukollektsioon. ETDM-i esimese korrusel saalis on eksponeeritud üle 60 rüiuvaiba kümnelt eesti tekstiilikunstnikult.

"Rüiuvaibad on lahutamatu osa põhjamaisest identiteedist," ütles näituse üks kuraatoritest Kai Lobjakas. "Näituse keskmes on 1960. aastatel valminud vaibad, mis moodustavad suurema osa muuseumi rüiukollektsioonist. Rüiude näol on tegu põneva lõiguga eesti tekstiilikunsti arengus, mis on täna avatud erinevateks tõlgendusteks. Oma ajatuses väärivad nad aga taasavastamist ka modernistliku kujunduskeele kandjatena Eesti tarbekunstis ja disainis."

Kunstilise väljendusena sai rüiuvaip Eestis tuntuks 1930. aastatel. Rüiutehnika jõudis siia Soomest, kus rüiuvaiba tegemise traditsioon ulatub tagasi 14. ja 15. sajandisse. 1950. aastate teisest poolest kujunes sellest üks eelistatumaid tekstiilitehnikaid.

Kandvaks jõuks kujunes selle tehnika viljelemisel tekstiilikunstnike tuumik, mille moodustasid Mari Adamson, Leesi Erm, Ellen Hansen ja Mall Tomberg. 1970. aastatest pärineb sari monumentaalseid rüiuvaipu Bruno Tombergilt. 1980. aastate teisel poolel tõi tehnika täiesti uues võtmes näitusepilti tagasi Anna Gerretz.

"Fookus" on ETDMi näitusesari, mis keskendub mõnele pikka aega varjus olnud või alles avastatud nähtusele muuseumi kogudes.

Näitus "Fookus. Rüiuvaibad" jääb avatuks 29. maini.