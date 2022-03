Galerii. Ines Erlemanni näitus "8. märts" galerii Kunstiaken graafikaaknal

Tallinna vanalinnas tegutseva tarbekunstigalerii Kunstiaken graafikaaknal on väljas graafik Ines Erlemanni näitus "8. märts". Üks töödest – "Ilu kaitstes" valmis Ukrainale mõeldes – lillesibulat tuleb kaitsta külmade eest, et koos päikesega kasvaks ilus õis.

Võrust pärit Ines Erlemann lõpetas 2003. aastal Eesti kunstiakadeemias graafika erialal. Viimasel ajal töötab ta enamasti suuremõõtmelises kuivnõelatehnikas, lisades juurde erinevaid elemente. Erlemannile meeldib töötada seeriatena ning läbi visuaalsete kujundite, sümbolite jutustada lugusid.

Erlemanni looming sünnib enamasti öösel ning selle käivitavad igapäevaelu impulsid. Tema sõnul on iga naine lill, kaunis õis maailmale. Igal õiel on oma tähendus ja lugu, korraga nii erinev kui ka tuttav.

Aknanäitusel on teoseid erinevatest ja sarnastest naistest, naistes on ürgne tarkus ja suur jõud nagu kas sibulas või seemnes, millest õis kasvab, leiab Erlemann. Näituse töö "Ilu kaitstes" on valminud mõeldes Ukrainale, kus külmade eest tuleb kaitsta lillesibulat, et koos päikesega saaks kasvada ilus õis.

Näitus on jätkuks varasemale näitusele "Hetked ühe naise elust", kus graafilistel lehtedel olid etapid naise elus sünnist surmani. Igal lillel on oma lõhn, mis jutustab samuti oma lugu.

Kunstiakna galerii tegutseb 2010. aastast Tallinna vanalinnas Vene ja Munga tänava nurgal ja pakub valikut Eesti klaasi-, naha- ja tekstiilikunstnike töid. Samuti keraamikat, moekunsti, ehteid ja graafikat.

Näitus "8. märts" on Kunstiaknal avatud 8. aprillini.