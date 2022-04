ERM-is avati Aet Ollisaare vaipade näitus

"Üks teemade ring, mis mind väga huvitab, on kõik ajalooga objektid. Kui vanades esemetes tajun varasemate aegade hoovust. Siin on töid, kus ma olen kasutanud oma lapsepõlvekodu katuse detaile," rääkis tekstiilikunstnik "Aktuaalsele kaamerale".

Aet Ollisaar on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunsti eriala 1991. aastal. Ta on pikaaegne Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna juhataja ja professor. Alates 1993. aastast kuulub Ollisaar Eesti Kunstnike Liitu ja Eesti Tekstiilikunstnike Liitu ning on alates 2020. aastast Eesti Tekstiilikunstnike Liidu juhataja. Aet Ollisaar on pälvinud aasta tekstiilikunstniku tiitli 2007. aastal.

Näitus on avatud 15. maini.