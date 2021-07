Aet Ollisaare ja Madis Liplapi näitus avas Pallase galeriis uue ajajärgu

Tekstiilikunstik Aet Ollisaare ja sisekujundaja Madis Liplapi näitus "Aega on aega ei ole" avas kõrgema kunstikooli Pallas galerii tegevuses uue lehekülje, sest nüüdsest on galerii näitustele ning publikule avatud aastaringselt.

"Aega on aega ei ole" on Aet Ollisaare ja Madis Liplapi esimene suurem ühisekspositsioon Tartus. Kahte autorit seob omavahel ühine tööruum Aparaaditehases, mis kannab tinglikku nimetust Stuudio 100 ja on praeguseks tegutsenud neli aastat.

Nende aastate jooksul on mõlemal autoril valminud omajagu erinevaid projekte ning korraldatud mitmeid näitusi. Samuti on seljataga ühiseid kogemusi õppejõutööst ja näituseprojektidest kõrgemas kunstikoolis Pallas alates 1990. aastate lõpust tänaseni.

Väljapanekus leidub sisustusdisaini objekte, gobelääne ja improvisatsioonilisi teoseid. Näituse keskmes on viimastel aastatel valminud teosed, kuid Aet Ollisaar eksponeerib näiteid ka varasematel aastatel valminud gobeläänidest.

Neljapäeval, 29. juulil kell 17 on publikul galeriis Pallas võimalik autoritega ka isiklikult kohtuda. Jalutuskäigul läbi ekspositsiooni saab kuulda lugusid näitusel välja pandud teoste kohta ning Aet Ollisaar ja Madis Liplap jagavad eredamaid hetki koostööst ateljees Stuudio 100.

Galerii Pallas on avatud tavapärastel aegadel teisipäevast laupäevani kell 11–18 ning asub Tartus, Riia 11.