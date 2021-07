Galeriis Pallas avatakse Aet Ollisaare ja Madis Liplapi ühisnäitus

Kahte autorit seob omavahel ühine tööruum Tartus Aparaaditehases, mis kannab tinglikku nimetust Stuudio 100 ja on praeguseks tegutsenud neli aastat. Nende aastate jooksul on mõlemal valminud omajagu erinevaid projekte ning korraldatud mitmeid näitusi. Samuti on seljataga ühiseid kogemusi õppejõutööst ja näituseprojektidest Kõrgemas Kunstikoolis Pallas alates 1990. aastate lõpust tänaseni. Stuudio 100 kui loominguline keskkond on innustanud autoreid nii oma loomeprojektide teostamisel kui ka pakkunud võimalust erialasteks diskussioonideks. Näitus on Aet Ollisaare ja Madis Liplapi esimene suurem ühisekspositsioon Tartus..

Aet Ollisaar on tekstiilikunstnik, kes lähtub piltvaipade loomisel traditsioonilisest kudumistehnikast, kuid on toonud teostesse ka improvisatsioonilisi elemente, maalilisi lõimepindu ning oluliste lugudega esemeid. Ekspositsiooni keskmes on viimastel aastatel Stuudios 100 valminud gobeläänide seeria, kuid valikus on ka varasemaid teoseid läbi kogu autori 30-aastase Tartu-perioodi.

Madis Liplap on sisekujundaja, kes on loonud ka mitmeid näitusekujundusi Tartus, Tallinnas, Pärnus ja mujal. Liplap on tegelenud nii sisustusdisaini objektide kui ka graafiliste visanditega. Näitusel galeriis Pallas näitab Madis Liplap mõtteid, mis on tekkinud paaril viimasel aastal.

Näituse kuraator on Aet Ollisaar ja kujundaja Madis Liplap. Väljapanek jääb avatuks kuni 31. juulini.