Galerii: Pärnu Uue Kunsti Muuseumisse jõudsid Pallase piltvaibad

Piltvaiba kursus on Pallase tekstiili õppekavas kolmandal õppeaastal ja igal kord alustavad uued tudengid erineva teemaga. Kõrvuti kursusetöödega on näitusel eksponeeritud ka mitmed lõputööd.

Tudengite piltvaibasemestrit on läbi aastate juhendanud professor Aet Ollisaar, tööde valmimisele on kaasa aidanud osakonna meistrid Kaire Saan (Kukk), Veinika Västrik, Liina Kool ja Marju Roos. Näituse kujundaja on Madis Liplap, kuraatorid on Aet Ollisaar ja Madis Liplap.

Näitus "Tähendused" jääb Pärnus Uue Kunsti Muuseumis avatuks kuni 29. septembrini.