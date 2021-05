Pärnu uue kunsti muuseum sai kultuuriministeeriumilt 130 000 eurot võlgade maksmiseks

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits ütleb, et raha UKM-ile tõepoolest maksti. "Kultuuriministeerium on maksnud uue kunsti muuseumile muuseumi taotluse alusel ja esitatud kuludokumente hinnates tõesti toetust 132 000 eurot," ütles Sits.

Sitsi jutu järgi sisaldab summa nii projekteerimistöid kui ka autoriõiguse tasu Poola arhitektidele. "Riik on aastaid kinnitanud, et on Läänemere kunstisadama rajamisel nõus teatud omaosalusega, mingi osa sellest on nüüd makstud," lisas ta.

Sits sõnas, et kultuuriministeeriumi poolt soovivad nad, et UKM suudaks Pärnus jätkuvalt tegutseda ja pakkuda võimalusi uue kunstiga tutvuda. "Teisalt: juhul, kui see ajaline periood, mis praegu on Euroopa Liidu vahendite kasutamiseks jäänud, on ikkagi küsimärgi all, kas selle aja jooksul jõutakse Läänemere kunstisadamaga piisavalt edasi liikuda, siis minu meelest on oluline, et mingi teine projekt ei kannataks ega jääks rahastamata. Ka seda oskab RTK hinnata," selgitas Sits.

Jutt on ligi kahest miljonist eurost, mis UKM-il on kunstisadama ehituseks saada. RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juht Lauri Alver ütleb, et nad on selle projektiga olnud UKM-i suhtes äärmiselt paindlikud ja kannatlikud.

"Oleme oodanud siin nende endapoolsete tegevuste taga kui ka Pärnu linna ja kultuuriministeeriumi tegevuste taga. Paari nädala eest saatsime UKM-ile kirja, kus me palusime täielikku ülevaadet nende poolt seni täitmata kõrvaltingimuste täitmise kohta," rääkis Alver.

Vastus kirjale pidi RTK-sse jõudma neljapäeval. Neljapäeval toimus uue kunsti muuseumi nõukogu koosolek, kus neid küsimusi arutati. UKM-i nõukogu soovib pikendada nii projekti kõrvaltingimuste täitmise kui ka projekti tähtaega. Lauri Alver ütleb, et sellekohasele esialgsele kirjale on alla kirjutanud UKMi nõukogu liikmed Tiina Lokk-Tramberg, Reet Kõnninge, Mark Soosaar ja Marie Soosaar-Virta.

"Kuna meil praegusel hetkel veel neid taotlusi või kirju ei ole, siis ma ei oska täpsemalt kommenteerida. Ootame need vastused ja muudatustaotluse ära, siis on meie kord neid analüüsida. Aga kuna see rahastusperiood on kiirelt lõppemas, siis me kindlasti konsulteerime edasiste tegevuste osas rahandusministeeriumi ja ka hindamiskomisjoniga, kelleta me ei saa sellist otsust teha" ütles Alver.

Projekti lõpetamise viimane tähtaeg on Alveri jutu järgi 2023. aasta suvel.

"Teadmata nüüd küll täpselt nende seatud kuupäevi, mis hetkel nad planeerivad uusi hankeid ja ehitustegevust, mul natukene on kahtlus, kes seda ikkagi jõuab Euroopa Komisjoni pandud tähtaegadeks valmis," tõdes Alver.