Video: telekunstnik Tiina Alver esitles raamatut "Kaadri taga"

Telekunstnikuna on Tiina Alver aastakümnete jooksul jätnud televisiooni erinevatesse žanritesse oma kindla jälje. Tema nime leiame seriaalide, telelavastuste, meelelahutus- ja päevakajaliste saadete tiitrites. Värskes raamatus "Kaadri taga" pakub Tiina Alver huvitavat uudistamist nii neile, kes ise saadete sünni juures on osalenud, kui ka neile, kes seda kõike on saanud ekraani vahendusel nautida.

Tuntumad saated, millele Tiina Alver on kujunduse teinud, on "Noortestuudio pärastlõuna" (1986−1987), "Vigla show" (1988), "Öö TV" (1989−1992), "Carte Blanche" (1992−1998), "Seitse vaprat" (1994−1999), "Reisile sinuga" (1996−2001), "Kaks takti ette", "Tähed muusikas" jt.