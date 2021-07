Eesti Noorsooteater jagas hooaja lõpetamisel kolleegipreemiaid

Hooaja jooksul külastas etendusi ligi 30 000 inimest ning Nukuteatrimuuseumi väisas kohapeal ja virtuaalselt ligi 8000 külastajat. Ajal, mil siseruumides külastajaid vastu ei saanud võtta, pakkus muuseum nii muuseumisaalis kui virtuaalselt kohtumisi teatritöötajatega, näitlejate ja nukkudega ning korraldati virtuaalseid detektiivimänge, mille abil sai tutvust teha muuseumi ja teatrinukkude liikidega.

69. hooajal jõudis lavale kaheksa uuslavastust. Hollandi kirjaniku Toon Tellegeni jutukogumikul põhineva lavastuse "IRIKKIRI" tõid lavale Tiina Mölder ja Christin Taul. Leino Rei käe all jõudis publiku ette Priit Pärna uperpallitava huumoriga koomiksiraamatu "Tagurpidi" dramatiseering.

Karl Sakrits lavastas Betti Alveri luuletuse "Tulipunane vihmavari" põhjal sõnadeta visuaalteatrilavastuse lasteaiaealistele. Jõulude eel jõudis lavale ette Ott Aardami kirjutatud ja lavastatud "Jääpüük" kogu perele.

Aasta alguses tõi otsingulise ja mängulise teatrikeelega lavastaja Renate Keerd publiku ette oma uuslavastuse "ÜLT" ning Mirko Rajas lavastas Wolfgang Herrndorfi noorteromaanil põhineva "Miks me varastasime auto".

Traditsiooniks on saanud koostöö noorte lavajõududega. EMTA lavakunstikooli 30. lennu lühilavastuste kassett noortele ja täiskasvanutele "Kõige all ja kohal on…" toodi õppejõudude ette juba jaanuaris, kuid laiema publikuni jõudis see mai lõpus.

Hooaja viimane uuslavastus, Mari-Liis Lill ja Priit Põldma dokumentaallavastus "Teises toas" puudutab üht me ühiskonna keerukamat probleemi, lähisuhtevägivalda.

Teatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul on piirangute tõttu hooaega justkui kolmel korral alustatud – septembris, veebruaris ja mais. "Esietendunud on siiski kõik planeeritud lavastused. Mängida oleme saanud tavapärasest vähem, kuid seda enam on rõõm lõppeva hooaja uuslavastusi ka tuleval hooajal vaatajateni tuua. Mitte miski muu ei täida teatrit ja selles töötavaid inimesi suurema rõõmuga kui luba kohtuda publikuga. Suur tänu toetuse eest meie publikule ja kollektiivile, kes vaatamata keerulistele aegadele on seadnud esikohale siiski loomingulise otsingu ning jagamisrõõmu!"

Teatrijuht Joonas Tartu tänas kõiki mõistmise ja hoolimise eest. "Keeruline aeg ei ole toonud vaid halba. Praktiliste oskuste kõrval on arenenud kõigi väärtusruum – oskus märgata, arvestada, hoolida, aidata. Kolleegide ja koostööpartnerite paindlikkus, vastutulelikkus, töökus ja tarkus on imetlusväärsed. Publiku teatriarmastus aga lausa ime," ütles Tartu.

Punktina hooajale kuulutati laupäeval, 10. juulil välja kolleegipreemiad, mille hääletusel osaleb anonüümselt kogu teatrikollektiiv.

Lipulaeva ehk parima uuslavastuse tiitli sai hooajal viimasena esietenduseni jõudnud "Teises toas", lavastajaks Mari-Liis Lill. Pärl ehk parim naisnäitleja oli lõppenud hooajal Steffi Pähn rollide eest lavastustes "IRIKKIRI", "ÜLT" ja "Teises toas". Ladvaõuna ehk parima meesnäitleja tiitel läks Sander Roosimägile rollide eest lavastustes "Teises toas", "ÜLT"ja "Jääpüük".

Maailma Meistri ehk parima kunstniku tiitli pälvis Gerli Mägi lavastuse "Tulipunane vihmavari" kunstnikutöö eest. Kaks tiitlit pälvis Markus Robam: Loov Jõud ehk parim loomemeeskonna liige ning Hall Kardinal ehk parim etendust teenindav töötaja, neist viimast jagas ta etenduse juhi ja rekvisiitori Airike Vipiga.

Pauk Luuavarrest ehk hooaja suurim üllatus oli Nukuteatrimuuseumi virtuaaltunnid ja -kohtumised, mis andis külastajatele võimaluse piirangute ajal muuseumi ja teatriga tutvust hoida.

Osavnäpp ehk parim töökodade töötaja on dekoraator Krista Norden, Töömesilased ehk parimad korraldus-, administratiiv- ja loomeala töötajad on võrdselt hääli saanud pearaamatupidaja Nele Brandmeister ja disainer Helmi-Elfriede Arrak. Samuti läks jagamisele Majavaimu ehk parim maja teenindava töötaja auhind müügiadministraatori ja publikuteenindaja Anne-Mai Arusti ja puhastusteenindaja Illar Kase vahel.

Lisaks tunnustati hooaja hõivatumaid näitlejaid, kelleks olid Doris Tislar 89 etendusega ning Anti Kobin ja Risto Vaidla mõlemad 85 etendusega.

Eesti Noorsooteater tähistab järgmisel hooajal teatri 70. sünnipäeva. "Vahepeal on küll toimunud nimevahetus, kuid jätkame oma aegade jooksul väljakujunenud teekonda – toome repertuaari lavastusi nii lastele ja noortele kui ka täiskasvanutele, ning kõigile neile sihtgruppidele nii klassikute tõlgendusi kui ka nüüdisaja autoreid. Teater jätkab ka oma lavastusliigisi otsinguid visuaalteatrimaastikul, tuues uuel hooajal oma repertuaari mitmeid vormiliselt mitmekülgseid uuslavastusi," ütles Mirko Rajas.