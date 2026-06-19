Galerii: rahvusooper Estonias jagati 120. hooaja kolleegipreemiaid

Rahvusooperis Estonia toimunud 120. hooaja lõpupeol tehti kokkuvõtteid lõppevast hooajast ning jagati kolleegipreemiaid.

2025/2026 hooajal sai rahvusooperis publikuküpseks neli uuslavastust: ballett "Forsythe & Looris", Leoš Janáčeki allegooriline ooper "Väike kaval rebane", balletilavastus "Asjatu ettevaatus" ning helilooja Tõnis Kaumanni verivärske antiigiaineline ooper "Charon".

Lõppeval hooajal anti kokku ligi 200 etendust ning 2025/2026 menukaimateks lavastusteks olid ooper "Võluflööt", ballett "Pähklipureja" ning lastelavastus "Pipi Pikksukk".

Äsja toimunud hooaja lõpetamisel tunnustasid estoonlased üksteist kolleegipreemiatega, mis jagunesid järgmiselt:

ooperisolisti preemia – tenor Mart Madiste

koorilaulja preemia – bass Aare Kodasma

balletisolisti preemia – esitantsija Anna Roberta

balletitantsija preemia – baleriin Ellinor Piirimäe

orkestrandipreemiad – flöödimängija Ann Õun ja harfimängija Eda Peäske

kunstilis-ettevalmistava töötaja preemia – ooperiosakonna assistent Johanna Kollom

lavastust ettevalmistava töötaja preemia – kostüümiosakonna juhataja asetäitja Klarika Verliin

etendust teenindava töötaja preemia – riietaja Ülle Kogerman

maja töötaja preemia – saaliteenindaja Maire Lukas

administratiivtöötaja preemia – arhivaar Jaak Jõekallas

poistekoori preemia – Jukude õppekoori juhataja ja põhikoori koormeister Mariliis Kreintaal

Turundusosakonna tunnustuspreemia ehk suure teo auhinna pälvis videotehnik Rene Topolev oma silmnähtava abivalmiduse, loomerikkuse ja töökusega.