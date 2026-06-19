Galerii: rahvusooper Estonias jagati 120. hooaja kolleegipreemiaid
Rahvusooperis Estonia toimunud 120. hooaja lõpupeol tehti kokkuvõtteid lõppevast hooajast ning jagati kolleegipreemiaid.
2025/2026 hooajal sai rahvusooperis publikuküpseks neli uuslavastust: ballett "Forsythe & Looris", Leoš Janáčeki allegooriline ooper "Väike kaval rebane", balletilavastus "Asjatu ettevaatus" ning helilooja Tõnis Kaumanni verivärske antiigiaineline ooper "Charon".
Lõppeval hooajal anti kokku ligi 200 etendust ning 2025/2026 menukaimateks lavastusteks olid ooper "Võluflööt", ballett "Pähklipureja" ning lastelavastus "Pipi Pikksukk".
Äsja toimunud hooaja lõpetamisel tunnustasid estoonlased üksteist kolleegipreemiatega, mis jagunesid järgmiselt:
- ooperisolisti preemia – tenor Mart Madiste
- koorilaulja preemia – bass Aare Kodasma
- balletisolisti preemia – esitantsija Anna Roberta
- balletitantsija preemia – baleriin Ellinor Piirimäe
- orkestrandipreemiad – flöödimängija Ann Õun ja harfimängija Eda Peäske
- kunstilis-ettevalmistava töötaja preemia – ooperiosakonna assistent Johanna Kollom
- lavastust ettevalmistava töötaja preemia – kostüümiosakonna juhataja asetäitja Klarika Verliin
- etendust teenindava töötaja preemia – riietaja Ülle Kogerman
- maja töötaja preemia – saaliteenindaja Maire Lukas
- administratiivtöötaja preemia – arhivaar Jaak Jõekallas
- poistekoori preemia – Jukude õppekoori juhataja ja põhikoori koormeister Mariliis Kreintaal
Turundusosakonna tunnustuspreemia ehk suure teo auhinna pälvis videotehnik Rene Topolev oma silmnähtava abivalmiduse, loomerikkuse ja töökusega.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor