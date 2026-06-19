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Galerii: rahvusooper Estonias jagati 120. hooaja kolleegipreemiaid

Teater
Estonia kolleegipreemiate laureaadid 2026
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14 pilti
Teater

Rahvusooperis Estonia toimunud 120. hooaja lõpupeol tehti kokkuvõtteid lõppevast hooajast ning jagati kolleegipreemiaid.

2025/2026 hooajal sai rahvusooperis publikuküpseks neli uuslavastust: ballett "Forsythe & Looris", Leoš Janáčeki allegooriline ooper "Väike kaval rebane", balletilavastus "Asjatu ettevaatus" ning helilooja Tõnis Kaumanni verivärske antiigiaineline ooper "Charon".

Lõppeval hooajal anti kokku ligi 200 etendust ning 2025/2026 menukaimateks lavastusteks olid ooper "Võluflööt", ballett "Pähklipureja" ning lastelavastus "Pipi Pikksukk".

Äsja toimunud hooaja lõpetamisel tunnustasid estoonlased üksteist kolleegipreemiatega, mis jagunesid järgmiselt:

  • ooperisolisti preemia – tenor Mart Madiste
  • koorilaulja preemia – bass Aare Kodasma
  • balletisolisti preemia – esitantsija Anna Roberta
  • balletitantsija preemia – baleriin Ellinor Piirimäe
  • orkestrandipreemiad – flöödimängija Ann Õun ja harfimängija Eda Peäske
  • kunstilis-ettevalmistava töötaja preemia – ooperiosakonna assistent Johanna Kollom
  • lavastust ettevalmistava töötaja preemia – kostüümiosakonna juhataja asetäitja Klarika Verliin
  • etendust teenindava töötaja preemia – riietaja Ülle Kogerman
  • maja töötaja preemia – saaliteenindaja Maire Lukas
  • administratiivtöötaja preemia – arhivaar Jaak Jõekallas
  • poistekoori preemia – Jukude õppekoori juhataja ja põhikoori koormeister Mariliis Kreintaal

 Turundusosakonna tunnustuspreemia ehk suure teo auhinna pälvis videotehnik Rene Topolev oma silmnähtava abivalmiduse, loomerikkuse ja töökusega.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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