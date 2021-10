Tartu Uue Teatri hooaja avab Renate Keerdi uuslavastus

Tartu Uue Teatri 14. hooaja avalavastuseks on Renate Keerdi uuslavastus, mis on esialgu veel pealkirjata. 30. oktoobril esietenduva lavastuse pealkiri selgub vahetult enne esietendust.

Tegemist on Renate Keerdi kuuenda lavastusega Tartu Uues Teatris. Sedapuhku on laval Tartu Uue Teatri värske trupp, kus mängivad eelmisel hooajal teatriga liitunud noored näitlejad Elise Metsanurk, Ekke Hekles, Martin Kork, Andreas Aadel ja külalisena Jan Ehrenberg. Trupi enese jaoks on see juba teine koostöö lavastaja Renate Keerdiga, esimene oli lavakunstikooli diplomilavastus "Valgete vete sina" 2019. aastal.

Lavastaja Renate Keerdi sõnul keskendub see lavastus kitsamalt argireaalsuse eri tahkudele, otsides ja taasavastades olmepoeesia lõputuid lõpmatusi. Lavastus ärgitab oma sisemist looma valla päästma ja ta metsikusse toanurka gastrollile saatma.

Keerdi lavastusi on esitatud paljudel teatri ja kaasaegse tantsu festivalidel nii Euroopas, Skandinaavias kui ka Aasias. Viimastel aastatel on ta lavastajana töötanud lisaks oma füüsilise teatri trupile Kompanii Nii ka draamanäitlejatega Tartu Uuest Teatrist, Von Krahli teatrist ja Eesti Noorsooteatrist.

Etendused Tartu Uues Teatris toimuvad 30. oktoobril ja 3., 4. ja 5. novembril, etendused Tallinnas Kanuti Gildi SAALis toimuvad 10., 11., 12., ja 13 novembril.