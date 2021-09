Eesti Noorsooteatris esietendub Tammsaare "Poiss ja liblik"

Lavastus põhineb A. H. Tammsaare miniatuuril "Poiss ja liblik", mille kirjanik pani kirja 1912. aastal Krimmis Punasel Lagedal (eesti küla Krasnaja Poljana) ja mis ilmus trükis 1915. aastal. Lilli täis aasale tuleb lillemerest vaimustuv poiss, kelle tähelepanu haarab aga samas sädelev liblikas, mida poiss lilli unustades püüdma tõttab. Kättesaamatuks jäänud liblika püüdmise järel märkab poiss äratallatud aasa, kuhu pole jäänud alles ühtegi õit.

Poeetiline lugu ilust, valust, hoolimisest ja hoolimatusest, märkamisest ja vastutusest on mõeldud väikelastele. Lavastaja Leino Rei sõnul võimaldab lavastus rääkida lastega nendele eakohases sümbolikeeles teemadel, mis võiksid inimest saata läbi kogu elu.

Rei sõnul sünnib "Poiss ja liblik" sõnadeta muusikalise rännakuna maailma südamesse, lähimale aasale tuttavas metsatukas, kuhugi, kus on kogu maailm koos – maailm, mille üle rõõmustada ja muretseda, mida hoida ja armastada.

Spetsiaalselt lavastuse jaoks on kirjutanud muusika helilooja Ardo Ran Varres ning selle on sisse mänginud H. Lepnurme nimeline keelpillikvartett. Varrese loomingusse kuulub üle 40 muusikalise kujunduse teatri-ja tantsulavastustele, lisaks kontsert- ja filmimuusikat ning muusikat telesaadetele ja -seriaalidele.

Lavastuse kunstniku Erki Kasemetsa looming hõlmab eri tegevusvaldkondi prügikunstist keskkonna- ja lavakujundusteni. Tihti loob ta oma teoseid argiesemetest, mis on katkised, tarbetud või äravisatud. Keskkonnakunsti kasutab ta ka seekordses kunstnikutöös. "Lapse maailmas on kõik esemed võimalik muuta millekski muuks, kõik on võrdsed mängumaterjalid," ütles Kasemets. "Vanemate roll on mitte halvustada ega eemale lükata, vaid minna mänguga kaasa."

Nuku- ja objektiteatri vahendeid kasutav visuaalteatrilavastus "Poiss ja liblik" sobib vaatamiseks vanusele 3–5 eluaastat eesti keele oskusest sõltumata. Kestus on umbes 25 minutit.

Mängivad Laura Nõlvak ja Mirko Rajas. Autor Anton Hansen Tammsaare, dramatiseerija ja lavastaja Leino Rei, kunstnik Erki Kasemets, helilooja Ardo Ran Varres, valguskunstnik Triin Rahnu.