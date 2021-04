Pallase piltvaipade näitus kolis veebi

Piltvaiba kursus on Pallase tekstiili õppekavas kolmandal õppeaastal ja igal kord alustavad uued tudengid erineva teemaga. Kõrvuti kursusetöödega on näitusel eksponeeritud ka mitmed lõputööd. Gobeläänidele on jõudnud autoritele olulised inimesed ja sündmused, kohtumised ja dialoogid, kodukoha või kodulinna kogemus. Peategelane töödes on enamasti aga autor ise, olles kord nähtaval ja kord nähtamatul moel pildil osaline.

Näitusel eksponeeritud tööde autorid on Marge Allik, Helen Kangro, Anett Niine, Liisi Tamm, Yuuki Vähi, Kail Kuresoo, Ester Must, Mari-Triin Kirs, Anneli Kurm, Helene Põdra (Puusep), Anastasia Rikk, Marielle Sari, Mairi Sild, Marta Tuulberg, Ilja Uhlinov, Birgit Uibo, Therese Ostrat (Sild), Maarja Leola, Liina Tiidor, Leelo Moor, Hertta Võido, Kairi Lentsius, Liis Somelar, Sarah Lend (Kopli), Ingrid Kõiv (Amarouche), Kristi Haav, Terje Salupuu, Mari Käosaar, Katre Kesküla (Piho), Eva Krustok (Sikka), Maarja Tamjärv, Thea Ilusmets, Margit Kullas, Eva Mustonen, Riin Palumets, Kaisa Reimand, Helen Valk-Varavin, Evelyn Reemann, Anu Raat, Siiri Kukk, Miina Leesment, Mariliis Alev, Katrin Trumm, Rane Riis, Diana Hints, Liis Pihlik, Kaidi Ploomipuu, Kaili Kalle, Marju Paal, Eva Jakovits, Helena Toots, Anniki Tropp, Hanna Korsar, Epp Katus, Triinu Pungits, Signe Friedenthal (Vilde), Mari Vaaderpall, Hanna Roosi, Heike Viigileht (Sepp), Alide Zvorovski.

Tudengite piltvaibasemestrit on läbi aastate juhendanud professor Aet Ollisaar, tööde valmimisele on kaasa aidanud osakonna meistrid Kaire Saan (Kukk), Veinika Västrik, Liina Kool ja Marju Roos.

Näituse kujundaja on Madis Liplap, kuraatorid on Aet Ollisaar ja Madis Liplap, virtuaaltuuri autor on Andero Kalju (Pallase fotograafia osakonna vilistlane).