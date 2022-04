ERM-i endine näitusemaja seisab juba üle viie aasta tühjana

Kuperjanovi tänav endist ERM-i näitusemaja on Tartu linn endale soovinud juba alates 2016. aastast. Kui aasta tagasi sündis selleks justkui riigiga kokkulepe, ei ole see seni vilja kandnud.

Möödunud aasta algul nõustus Riigi Kinnisvara Aktsiaselts andma Tartu linnavalitsusele endise ERM-i näitusemaja. Linn pidi vastu andma Annelinnas krundi Kalda tee 11, kuhu RKAS plaanib rajada uue hoone politsei- ja piirivalveametile.

Kuigi vahetuskaupa tehtud ei ole, siis abilinnapea Gea Kangilaski ütles, et kokkulepe on endiselt jõus. "Raske on öelda, mille taga see täpselt seisab. See on nüüd RKAS-i plaanide ja otsuste taga. Meie poolt on ikkagi roheline tuli ja loodame, et saame edasi minna," sõnas ta.

Kuna uue politseimaja krunt on näitusemajast väärtuslikum, pidi RKAS linnale peale maksma 950 000 eurot. RKAS selgitas kirjalikus vastuses, et kuivõrd hetkel puuduvad täiendavad vahendid kinnistute väärtuse vahe katmiseks, ei ole saadud tehinguga edasi minna. Täpsemaid selgitusi riigikinnisvara aktsiaselts ei jaga, viidates, et teemat valdav ametnik on puhkusel. Seni seisab aga hoone tühjana ja laguneb.

Endine ERMi direktor Krista Aru kinnitas, et hoone on tõesti viis aastat juba tühjana seisnud. "Ühelegi hoonele ei mõju see hästi, seda enam, et seal kütet sees ei ole," tõdes ta.

Praegu on hoones elektriküte. Seetõttu on linnavalitsusele tähtis ligi miljon eurot, mille tehing peaks tooma, lisas Kangilaski. "Me oleme arvestanud, et kui sarnasel moel see tehing toimub ehk saame selle miljoni, siis saaksime ära teha kõige olulisemad ümberehitused, mis puudutab keskküttesüsteemi ja ventilatsiooni."

Praegu on plaan näitusemaja anda Tiigi seltsimajale. Erinevad vaidlused hoone üle on kestnud ERMi lahkumisest saati. Aru sõnul on näitab see, et puudub hea dialoog linnavalitsuse ja riigi vahel. "Me peaksime suutma otsustada ikka, kes suudab anda sellele hoonele parema kasutamise. Ka linn võiks sellisetel asjadel olla kindlasti aktiivsem ja tunduvalt proaktiivsem. Oodata, et see asi iseendast laheneb, see aeg on ammu möödas," nentis ta.