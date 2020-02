Suri tekstiilikunstnik Ivika Kärmik

In memoriam Ivika Kärmik

2. III 1942–8. II 2020

Alles hiljaaegu kuulsime uudist, et tekstiilikunstnik Ivika Kärmik on valmis saanud oma kodulehekülje. Olles tegus ja pikalt ning põhjalikult oma tegemisi ette planeeriv, ootas järjekorras mitmeid huvitavaid projekte järgnevateks aastateks, kuid need jäidki nüüd ainult plaanideks. Ivika Kärmik lahkus ootamatult 8. veebruaril.

Kunstniku kodulehekülg tutvustab Ivikat, tema vaibaloomingut ja digimaale. Need on värviküllased, huvitavad, uuenduslikud ja mitmekülgsed, nagu oli Ivika Kärmik ka ise.

Ivika Kärmik sündis 1942. aastal Rakveres. Õppis 1971–1976 Peterburi Kunstide Akadeemia Ilja Repini nimelises maali-, skulptuuri- ja arhitektuuri instituudis kunstiteooria ja -ajaloo erialal. Tema valik õppida kunstiteadust Peterburis ei olnud tookord päris tavaline. Vene keele pidi eesti tüdruk juba esimese eksamisessiooni ajaks selgeks saama, kellelegi ei tehtud hinnaalandust.

1976. aastal, kunstiteadlase diplom taskus, ei leidnud ta aga Tallinnas erialast tööd ja noore spetsialisti võttis avasüli vastu sünteetilisi kodu- ja autotekstiile valmistav Teadus- Tootmiskoondis Mistra. Siit algaski Ivika jaoks vaipade kavandamine ja peagi moodustas toimekas peakunstnik enda ümber tegusatest tekstiilikunstnikest naiskonna. Aastatel 1987–1991 õppis Ivika Kärmik Moskva Tekstiiliinstituudi aspirantuuris.

1990. aastate keskel jätkas Ivika vabakutselise kunstnikuna, kasutades enda kavandatud vaipade kudumiseks teostajate abi. Samal ajal oli Ivika tegus kunstigaleriide loojana. Esmalt aitas ta luua 1993. aastal esimese tarbekunstnike galerii ‒ Lühikese Jala Galerii Tallinnas, seejärel asutas Toompeal 1995. aastal Toompea Kunstigalerii. Ivika oli Toompea Kunstigalerii juhataja kogu galerii tegutsemise aja kuni 2010. aastani.

Ivika Kärmik osales mitmetel tarbekunsti ja tekstiilikunsti näitustel ja oli esimene eesti tekstiilikunstnik, kes kavandas sõlmtehnikas kootud Eesti-Hiina ühistööna valminud siidivaiba.

Jääme teda mäletama kui julget, värvilist, loomingulist ja ajaga sammu pidavat loojat.

Kersti Villand ja Sigrid Huik

Ivika Kärmiku ärasaatmine toimub lähedaste ringis.

Eesti Kunstnike Liit

Eesti Tekstiilikunstnike Liit

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Eesti Kultuuriministeerium