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Galerii: Viinistus avati Janno Bergmanni ja Leho Rubise ühisnäitus "Tajuväljad"

Kunst
Janno Bergmanni ja Leho Rubise ühisnäituse
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14 pilti
Kunst

13. juunil avasid Viinistu kunstimuuseumis ühisnäituse "Tajuväljad" Janno Bergmann ja Leho Rubis. Näituse avas Eestis resideeruva Jaapani kunstniku ja muusiku Akie Doi improvisatsiooniline performance "The Memory Beneath".

"Näitus toob kokku autorite viimaste aastate loomingu ning nende aastate jooksul kujunenud esteetilised omailmad. Nii tekib erinevate meediumite kaudu – läbi maali, foto ja installatsiooni – kihistunud liminaalne ruum, kus inimteadvus, kultuuriline kogemus ja ümbritsev reaalsus põimuvad," kirjeldas näituse kuraator Meelis Tammemägi.

"Kahest eraldiseisvast sfäärilisest ekspositsiooniruumist ja neid ühendavast sirgest koridorist koosnev galeriiruum võimaldab liikuda kahe autori esteetiliste maailmade vahel, sukeldudes neisse süvitsi või vaadeldes mõlemat kooslust korraga nende sfääride vahelisel üleminekualal tekkiva dialoogina," lisas ta.

"Mulle tundub, et me mõlemad tegeleme inimelu alusküsimustega, nagu surelikkus ning ümbritseva maailma tunnetamine ja mõtestamine, kuid teeme seda väga erineva tehnilise ja temaatilise pagasiga, mis ometi teineteist kummalisel moel täiendavad," kommenteeris näitust kunstnik Leho Rubis.

"Minu maaliseeria lähtub vaatest, et teadvuse, teksti ja tajuväljade suhet saab väljendada poeetiliselt. Olen kasutanud luuletajate, kunstnike ja muusikute maastikku sulanduvaid figuure, vihjates teadvuse ja tajuväljade piiri unenäolisusele," märkis Rubis.

"Minu väljapanek "Kurja lilled" vaatleb ühe kaduvusele määratud orgaanika hinguse post mortem teekonda ruumis ja ajas," sõnas Janno Bergmann. Seeria "Kurja lilled" on eksperimentaalne jätk fotoseeriale "Les Fleurs du Mal", mis on inspireeritud Charles Baudelaire samanimelisest luuleraamatust.

Laiendatud pildiseeria on loodud tehisintellekti mudeli abil, mille autor on treeninud algse fotoseeria teostel ning suunanud seejärel tekstiviipade abil uuele visuaalsele rännakule.

Janno Bergmann (sündinud 1975. aastal Pärnus) alustas kunstiõpinguid 1994. aastal Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi kunstiosakonnas ning on aktiivselt kunstiväljal tegutsenud alates 1996. aastast. Oma loomingus on ta töötanud erinevate meediumitega, sealhulgas maali-, graafika-, performance-, video-, kontseptuaal-, skulptuuri-, installatsiooni- ja fotokunstiga.

Bergmann on performance-grupeeringu Non Grata asutajaliige, töötanud aastatel 2000–2001 New Yorgis Ilya Kabakov assistendina ning olnud alates 2009. aastast seotud Kunstikonteineri grupiga.

Leho Rubis (sündinud 1975. aastal) on kunstnik, muusik ja orientalist. Ta õppis Tartu Ülikoolis maalikunsti (BA 2001) ja kunstiajalugu (MA 2010). Alates 2003. aastast on ta tegelenud Põhja-India klassikalise muusikaga ning olnud seotud erinevate muusikakollektiividega. Tema kunstiajaloolise uurimistöö keskmes on budistliku ikoonilise kunsti ajalugu, keskendudes sügavamate teadvuseseisundite kujutamise võimalikkusele.

Näitus on Viinistu kunstimuuseumis avatud kuni 2. juulini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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