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Pärnu Linnagalerii Endla teatrigaleriis näeb kahte uut näitust

Kunst
Foto: Priit Mürk/ERR
Kunst

Pärnu kunstnik Janno Bergmann toob näitusel "Mikrogenees" vaataja ette tööd, milles on eksperimenteerinud analoogfotograafiaga. Teine näitus, Soome visuaalkunstniku Joonas Ahtikallio pildiseeria on loodud kaameravaba fotograafia kaudu.

"Kõik tööd on tehtud mustvalgele fotopaberile, kasutades valgust, keemiat, kombineerides lumen print'i ja chemigram'i ehk niisuguseid tehnikaid ja mõiste ise pärineb tajupsühholoogiast, mis ühtlasi on niisugune hetk, kus vaatamise ja mõistmise vahel kulub mingi aeg, see ei toimu automaatselt," ütles kunstnik Janno Bergmann.

"Need on abstraktsed portreed, enamasti inimestest, kellega ma olen Pärnus residentuuri ajal kohtunud. Mulle väga meeldib kaamerata fotograafia, sest see on nii mitmekihiline, tuleb minna täiesti fotograafia juurte ja põhitõdede juurde," sõnas visuaalkunstnik Joonas Ahtikallio.

Näitused on avatud 3. oktoobrini.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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