Raplas avati Janno Bergmanni ja Leho Rubise näitus "Tajuväljad"

Tegemist on visuaalse kohtumisega, kus kasutatakse erinevat tehnilist võttestikku nagu graafika, foto, installatsioon ja maal. Pärnu kunstnik Janno Bergmann katsetas oma teoste loomisel muu hulgas ka tehisaru. Kunstnik, muusik ja orientalist Leho Rubis elab Paides, kunstnikuna huvitab teda eelkõige inimese teadvus ja tajuväljade suhe. Mehi seob 30. aasta pikkune sõprus, osaliselt kattuvad ka nende maailmavaade ja esteetilised väärtused, kuid koos ühel näitusel nad varem esinenud ei ole.

"Meile mõlemale meeldib poeesia ja filosoofia, meile meeldib mõtiskleda asjade üle. Arvan, et meil on ühiseid jooni," ütles kunstnik Janno Bergmann.

Janno Bergmanni ja Leho Rubise näitus "Tajuväljad" Autor/allikas: Tiina Kõrtsini

"Tajuväljad on üks mind ja Jannot ühendav teema. Me kõik oleme seotud läbi oma tajuorganite, sellega, kuidas me maailma tajume, ja see defineerib iga päeva meie elus," sõnas kunstnik Leho Rubis.

Leho Rubis läheneb tajuväljade teemale inimfiguuri ja looduse suhte põimimise kaudu.

"Mu maalide modellid, kes on erinevad mu sõbrad, kunstnikud, muusikud, luuletajad, need sulanduvad kokku erinevate maastikuvaadete ja tekstidega, mis on osa meie nii-öelda teadvuseväljast," ütles Rubis.

Janno Bergmanni tööde seeriad kannavad pealkirja "Kurja lilled" ja "Mikrogenees".

"Seeria "Kurja lilled" on lugu sellest, kuidas üks hääbuv lillekimp oma post mortem teekonda jätkab läbi aja ja ruumi. "Mikrogenees" räägib tajupsühholoogilisest nähtusest, mis lühidalt öeldes on viivituse hetk nägemise ja mõistmise vahel," ütles Bergmann.

Näitus "Tajuväljad" on Raplamaa Kaasaegse Kunsti keskuses avatud 1. märtsini.