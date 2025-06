Galerii: Janno Bergmanni isikunäitus "Mikrogenees" kompab taju piire

"Mikrogenees" on mõiste tajupsühholoogiast, mis kirjeldab protsessi, kus kujutised ja nende interpretatsioon tõusevad samm-sammult alateadvusest teadlikule tasandile. See dünaamiline areng on sarnane pimikus aeglaselt ilmuva fotoga – esialgu hägune ja määratlemata, kuid aja jooksul selginev ja teravnev. Just sellise kujunemise ja ilmumise protsessi toob Janno Bergmann oma uuel näitusel vaatajate ette.

Näitusel eksponeeritav seeria on loodud kaamerata fotograafia eksperimentaalsete meetoditega, kombineerides lumen print ja chemigramm'i tehnikat.

Näitus on avatud 28. juunini.