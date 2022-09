Pärnu Linnagaleriis avati Janno Bergmanni näitus "Kurja lilled"

Kunstnik Janno Bergmann tutvus Prantsuse luuleklassiku Charles Baudelaire´i loominguga juba paarkümmend aastat tagasi ja see avaldas talle suurt mõju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Möödus aastaid ja nüüd sai näituse pealkirjaks poeedi kuulsaima luulekogu nimi "Les Fleurs du Mal", eesti keeles "Kurja lilled". Näitus avati poeedi 155. surma-aastapäeval. Begmannil õnnestus tabada kaduvuse ilu ja melanhooliat talle kunagi näituse avamisel kingitud tulbikimbust.

"Baudelaire on üks suurkujusid, kes juba poolteist sajandit tagasi kirjutas ennast kultuurilukku. Ja ta on jäänud minu mõtetesse küll," ütles Bergmann.



Enamiku linnagalerii tuumist võtab enda alla aga Vaskjala Loomeresidentuuri näitus, mis on Rae Kultuurikeskuse allüksus ja mille juures Janno Bergmann koos kultuurikeskuse juhi Toomas Aruga enamiku ajast tegutsebki.

Näitus annab ülevaate loomeresidentuuri tegevusest läbi viie aasta ning tutvustab residentuuris viibinud külaliskunstnikke ja valikut kunstiteostest.

Kunstnikud on kinkinud residentuurile arvestatava hulga teoseid, mille seas on nii fotot, maali, graafikat kui ka installatsioone. Näitus jääb avatuks 24. septembrini.