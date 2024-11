Galerii: Raplas avati kolme keraamiku ühisnäitus "Otsides maastikke"

"Siin ongi selline suuremõõtmeline skulptuur, mis on valminud väga erilises tehnikas. See on põletatud suures, puudega köetavas Anagama-tüüpi ahjus, kus siis neid pindu on maalinud ahjus jõena voolav tuli ja tuhk," ütles keraamik Margit Terasmees.

Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskusele on äsja avatud näitus mitmeski mõttes eriline. Galerist Kairi Orgusaar ütleb, et nii mastaapset keraamikanäitust Raplas varem korraldatud polegi, erilised on ka tööde valmistamisel kasutatud tehnikad.

"On väga suures mõõdus puupõletuskeraamika, siis on puupõletuse väiksed, figuratiivsed skulptuurid ja siis on suur ruumiline teos toorsavist. Kõik kokku mõjub nii võimsalt ja mulle üliväga meeldib see kooslus," ütles galerist Kairi Orgusaar.

Kolme keraamiku töödes kasutatud materjalide ja kunstnike käekirjade head koosmõju kiidab ka keraamik Margit Terasmees.

"Ma arvan, et tööd haakuvad sellepärast, et me kõik tegeleme sügavuti materjaliga ja vaataja saabki sisse vaadata sellesse materjali ja kunstnike loodud häälestatud maailma," ütles Terasmees.

"Austria kunstnik Anna on minu hea tuttav, kes on ka varem Eestis käinud ja osalenud puudega köetavate ahjude põletuses," lisas Terasmees.

Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus loodi peaaegu viisteist aastat tagasi, sama kaua on galerii oodanud korralikku valguslahendust. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali abiga on lõpuks see olemas. Galeriivalgustuse aitas üles panna Meelis Tähepõld.

"Meil on täielik siinide võrgustik laes, mis näeb ilus välja ja võimaldab installatsioone panna ükskõik kuhu ruumis ja neid välja valgustada. Meie lambid on ka suumitavad ning valgustugevus reguleeritav, nii et lihtsalt super," lisas Orgusaar.