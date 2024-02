Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuse vedajad: püsime elus!

Kultuurisaade "OP" käis külas Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskusel, mis on tegutsenud juba 13 aastat. Keskuse loomisel oli üheks eesmärgiks tutvustada Eesti kaasaegset kunsti ning luua Rapla avalikku ruumi erinevaid kunstiteoseid. Mõlemad eesmärgid on nüüdseks täidetud.

Väikeses linnas kunstikeskust pidada on muidugi keeruline, tõdevad selle loojad kunstnikud Kairi Orgusaar ja Riin Pallon. Abiks on erinevad toetused, mida tuleb ise taotleda. "Need aitavad elus püsida ja aitavad hoida seda taset. Me ei taha minna liiga kommertslikuks, sest siis see piiraks näituste valikut," rääkis Orgusaar ning lisas, et keskust külastades saab teha ka vabatahtlikku annetuse. "Me ei tahaks kedagi ära hirmutada ja see ongi inimese enda südametunnistuse asi, et kui ta saab, siis ta paneb meile natukene sinna annetuskarpi ja kui ei saa, siis mis seal ikka."

Keskust külastavad Rapla elanikud, aga tullakse ka kaugemalt. "Tegelikult selliste suuremate näituste külastajad tulevadki pealinnast ja isegi Võrust on tuldud - pandud auto inimesi täis ja tuldud. Tundub, et kilomeetrid ei ole probleem, kui tahetakse midagi näha," lisas Pallon.

Lisaks näitustele saab keskuses osaleda ka erinevates huviringides ja tegevustes. "Lastele ja noortele suunatud kunstipäevad on alati väga täis, väga populaarsed, nii et ma pean vaatama, et grupp liiga lõhki ei lähe ja kõik ikka ära mahuks," tõdes Pallon. Kairi Orgusaar annab kunstitunde ka täiskasvanutele ning selliste gruppide optimaalne suurus on 12 inimest.

Mõlemad kunstnikud kasutavad samu ruume ka enda ateljeena. "Tööd me saame teha siis, kui meil on aega ja ruumi, see tähendab, et kui siin ei ole näitust, siis me saame ise maalida ja joonistada."

Näitusi on aga sageli. Kunstnikele meeldib selles ruumis näitusi teha, sest ruum on piisavalt suur ja keskusel on ka oma toetajate grupp ning kindel kogukond olemas. Lisaks tehakse tihedat koostööd teiste Rapla kultuuriasutuste- ja sündmustega, näiteks Naiste Ööde Filmifestivaliga. "Igal aastal märtsis me teeme nendega koos siis kas näituse kultuurimajas või mingi performance´i."