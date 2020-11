Raplamaa kaasaegse kunsti keskuses uuritakse klaasikunstnike uudisloomingut

Raplamaa kaasaegse kunsti keskuse üks loojaid ja eestvedajaid, klaasikunstnik Kairi Orgusaar ütles ERR-ile, et näituse teeb põnevaks ideede ja tehnikate rohkus. "Idee tekkis juba kaks aastat tagasi sõprade ringis ja oleme seda arendanud kogu selle aja," selgitas ta ja mainis, et peaaegu kogu selle aja on nende seltsis olnud ka helikunstnik Aivar Tõnso.

Raplamaa kaaseagse kunsti keskus on kümne aastaga Riin Palloni ja Kairi Orgusaare vedamisel kasvanud täiesti tundmatust näitusekohast arvestatavaks galeriiks, klaasikunsti ülevaatenäitusi on seal olnud varemgi. Keskusel on ka üks unistus. "Me tegeleme oma galeriivalgusega edasi, oleme saanud juba natukene toetust ja teinud plaane," ütles Orgusaar.

Näitus "Aeglane valgus" jääb Raplamaa kaasaegse kunsti keskuses (Tallinna maantee 3b) avatuks kuni 13. detsembrini.