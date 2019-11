Galerii: Eesti keraamikute liidu suur aastanäitus kannab pealkirjaga "Õ"

Eesti keraamikute liidu suur aastanäitus kannab pealkirjaga "Õ" ning see on pühendatud eesti keelele ja meie erilisele õ tähemärgile.

Üle kolmekümne eesti keraamiku on saanud inspiratsiooni õ-st, mis võib tähistada kõike, alates õhkõrnast õielumest õnneliku õunaussi, "Tõe ja Õiguse" või õõnes-vormini.

"Sellel näitusel on näha keraamika kunstnike töid, see ei ole selline pragmaatiline keraamika nagu me oleme harjunud, sest keraamikat meie ümber on tohutult palju tänases päevas," ütles keraamikute liidu juhatuse esimees Pille Kaleviste.

Ta lisas, et keraamikas mängib nii vorm, pind kui ka faktuurid, erinevate põletuste jäljed. "Eks see on ikka personaalne kunstniku käekiri - kes lähtub kontseptsioonist, kes vormist, aga tegelikult ühendab kõiki materjal," arutles Kaleviste.

Näitus Raplamaa kaasaegse kunsti keskuses on avatud kuni kaheksanda detsembrini.