Võrus avati esimene Vana-Võromaa ühisnäitus "Rutiin ja rituaal"

Näitusele on koondatud seitsme keraamiku tarbenõud, mis paistavad silma erinevate tehnikate ja materjalide kasutuse poolest, vahendas "Aktuaalne kaamera". Samas ühendab keraamikuid ka armastus paikkonna looduse vastu, millest on ka paljud teosed inspireeritud.

Samuti on näitusel näha, et keraamikud on täis otsimis- ja katsetamisindu. Näiteks on Aivar Rumvolt proovinud teada saada, mis juhtub, kui lasta kunstnikukingadesse hoopis külm ja jää. Meelis Krigulit on aga kannustanud küsimus, milline oleks protselani ja klaasi duo, samas kui Signe Krigul tõestab, et kohvitass võib olla väike, aga ka hiiglaslikult suur.

Eesti Kunstiakadeemia keraamikaosakonna emeriitprofessor Leo Rohlin sõnas, et tella meeldib loomulik puupäletus, mida ta näeb näitusel palju. "Samas ma kiidan väga seda, et väga elegantselt on tehtud portselanist nõusid," ütles ta ja lisas, et Võru näitus on eriline, kuna valdavalt on keraamikanäitustel põhirõhk ikkagi vabakunstil ning tarbekeraamikat näeb pigem harva.

Näitust "Rutiin või rituaal" saab vaadata Vana-Võromaa kultuurikojas kuni 12. detrsembrini.