Eesti tekstiilikunstnike vaibad Moskva muuseumi kogudes jõudsid kaante vahele

Nõukogude perioodil jõudis kõrgelt hinnatud eesti tarbekunsti mitmetesse suurtesse muuseumidesse üle tollase riigi, üheks neist oli tollane riiklik dekoratiivtarbekunstimuuseum.

Tsaritsõno muuseumil on mitmekülgne kollektsioon, millesse kuulub ligi 60 000 museaali 2. aastatuhandest e.Kr kuni käesoleva sajandi alguseni. Kollektsiooni tuumiku moodustab nõukogude perioodi, eriti 20. sajandi teise poole tarbekunst. Sellesse kuulub märkimisväärne hulk eesti autorite teoseid 1960-1980. aastateni, muuhulgas Mari Adamsonilt, Leesi Ermilt, Elgi Reemetsalt, Bruno ja Mall Tombergilt, Kaie Tilgalt, Merike Männilt, Peeter Kuutmalt, Ehalill Hallistelt jt. Tegu on valdavalt tollase NSVL kultuuriministeeriumi tellimustöödega ja ostudega näitustelt.

1984. aastal asutatud muuseumi kollektsioonist on planeeritud välja anda erinevaid kaasatud erialasid tutvustav sari. Sarja esimeses väljaandes on fookus tekstiilil, ettevalmistamisel on ülevaade keraamikast, mis valmib 2020. aastal.

Tsaritsõno muuseum on kunagise riikliku NSVL rahvaste dekoratiivtarbekunstimuuseumi järeltulija. Muuseum asub Katariina Suurele ehitatud lossis ja pargis ning on üks suurmaid muuseume Moskvas. Lossikompleks on üks väheseid neogooti stiilis ehitatud losse Venemaal. Kompleksi arhitektideks on Vassili Baženov ja Matvei Kazakov.

1979. aastal sai Tsaritsõnost ajalooline mälestusmärk ning sellest sai ametlikult muuseum. 1990. aastatel alustati ulatuslike renoveerimistöödega, mis lõppesid 2007. aastal.

Muuseumile kuulub mahukas kollektsioon. Püsiekspositsioonis on kaasatud nõukogude perioodi tarbekunst ja slaavi rahvaste käsitöö, vene ehtekunst 16.-20. sajandini, arheoloogilised leiud ja skulptuurid. Aasta läbi toimuvad ka ajutised näitused, mis on keskendunud erinevatele perioodidele Venemaa ning Tsaritsõno ajaloos. Kollektsiooni keskmeks ja väärtuslikumaks osaks on mahukas nõukogude perioodi tarbekunsti tutvustav osa.