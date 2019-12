Galerii ja video: Rapla kaasaegse kunsti keskus alustas kümnendat hooaega

Kümme aastat tagasi, kui Rapla kunstiselts uksed kinni pani, tuli Riin Pallonil ja Kairi Orgusaarel valida, kas jätkata tegevust kusagil mujal, minna laiali või mõelda välja midagi täiesti uut, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kaks hakkajat naist otsustasid uue kunstikeskuse kasuks, ruumid leiti endisest autobaasist. "See ruum lihtsalt oli niivõrd hea ja siin sai kohe teha suuremaid näituseid, see tekitas tohutut entusiami teha," selgitas kunstnik Kairi Orgusaar.

Raplas elav kunstnik ja animafilmilavastaja Valter Uusberg on seda meelt, et Rapla kunstikeskus on eriline just oma professionaalsuses. Ta peab Rapla kunstikeskust täiesti eriliseks nähtuseks, mis toob väikelinna professionaalide loomingut nii Eestist kui mujalt Euroopast. "Ta toob ju siia nii üle Eesti professionaalset kunsti kui ka üle Euroopa, nii et tegelikult me hindame seda keskust väga kõrgelt," sõnas Uusberg.

Keskuse loojad lubavad, et Rapla kunstikeskus kindlasti jätkab, kuid suurim väljakutse on täiustada kunstisaali valgustus.