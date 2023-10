Pildid ja video: Rapla kaasaegse kunsti keskuses kohtuvad seitse noorema põlve Eesti graafikut

Kõiki väljapandud töid iseloomustab see, et kunstnikud on graafikakunsti tööriistade abil liikunud paberi pinnalt ruumi. Oma uudisloomingut esitlevad kunstnikud Britta Benno, Maria Erikson, Maria Izabella Lehtsaar, Mari Prekup, Lilli-Krõõt Repnau, Helen Tago ja Kadri Toom.

Kui Raplamaa kaasasegse kunsti keskusel tekkis soov tutvustada Eesti nüüdisgraafikat, pöörduti Britta Benno poole, kes valis välja kunstnikud. Tööde valikul sai määravaks näituseruum. "Tegemist on pigem graafikatehnikates teostatud installatsioonide näitusega, sest tavalisel viisil kunstiteoste seinale riputamisest hoiduti," selgitas keskuse eestvedaja Riin Pallon.

Graafik ja näituse kuraator Britta Benno ütles, et kunstnikud, kelle tööd ta välja valis, esindavad Eesti nüüdisgraafika paremat osa. "Nad viljelevad kõik ühtepidi päris ausalt trükigraafikaid ja nad kõik esindavad üht erinevat tehnikat suures graafikatehnikate kosmoses," selgitas ta.

"Aga samas on ka nende omaruumid, väikesed maailmad suure maailma sees, hästi huvitavad. Ja üks mõte oli veel see, et mis saab siis, kui graafika tuleb seinalt alla, kus klassikaliselt graafika on asunud, ja liigub ruumi, vallutab selle ja muutub installatiivseks.

Seitsme nüüdisgraafiku loomingut saab Raplas vaadata 12. novembrini.