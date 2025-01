Galerii: Helen Tago avas Tütar galeriis isikunäituse "Tajuvälja geomeetria"

Sarja "Tajuvälja geomeetria. Ilmutus" (2025) sirmikujuline struktuur võimaldab näha teoseid ühelt küljelt vaadates pilvemaastikke meenutavaid kujutisi, teiselt küljelt aga nn platoonilisi kehasid. Sarja lähtepunktiks sai autori dialoog teosega "Maastik prismaga" (1974) hommage'i näitusel "Urmas Ploomipuu geomeetriline realism. Kokkupuuted ja peegeldused" (2024, Rüki galerii), kus orgaanilise ja geomeetrilise ühendamine tekitas kummastava, isegi metafüüsilise tunnetuse.

Platoonilised kehad on ainulaadsed hulktahukad, mille kõik tahud on võrdsed korrapärased hulknurgad ja igast tipust lähtub võrdne arv servi. Arvatakse, et Platon käsitles neid mateeria algelementidena, kuid Johannes Kepler on kasutanud neid oma Päikesesüsteemi mudelis hoopis meie galaktika seaduste kirjeldamiseks: platoonilised kehad on kehastanud universaalse korra ja "kristalliseerunud" kõrgeima mõtte kontseptsiooni nii mikro- kui ka makrokosmose tasandil.

Helen Tago on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika erialal (BA 2004). Ta on stuudio ja galerii graafika.ee asutajaliige ning Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige. Kunstniku äsjaste näituste hulka kuuluvad: "Taevatrepp" GÜ galeriis (2024); "Kujuta" ARS Projektiruumis (2024) ja "Urmas Ploomipuu geomeetriline realism. Kokkupuuted ja peegeldused" Rüki galeriis, kuraator Tõnis Saadoja (2024).

Näituse valmimisele aitasid kaasa Elnara Taidre (tekst) ja Ott Metusala (graafiline disain).

Helen Tago näitus Tütar galeriis jääb avatuks 16. märtsini.