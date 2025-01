Näituseruumi Vent Space viimane näitus on Kirke Rossi "Usu või ära usu"

Animaatorina EKA lõpetanud noor kunstnik jutustab audio- ja visuaalkunsti elemente põimides lugusid, mis küsivad, kas oma silm on ikka kuningas maailmas, kus tõde ja väljamõeldis on äravahetamiseni sarnased.

"Me saame täiesti realistlikke või tunduvalt realistlikke pilte AI poolt genereeritud poliitikutest ja muust, me usume, et see on tõsi, see näeb välja nagu tõde, aga on nii võlts kui võib olla. Samas on meil muistendid ja muinasjutud, mis sisaldavad elulisi tõdesid, mida oleme andnud generatsioonist generatsiooni, aga mida me miskipärast ei usu. Meil on Punamütsikesed ja Lumivalgekesed ja Hansud ja Gretekesed, kes õpetavad meile kõike, et vaata, keda sa usaldad, ära söö võõraid asju, ära mine võõras kohas teelt ära. Nad õpetavad seda lastele metafooridena, mida nad mõistavad," ütles kunstnik Kirke Ross.

Näitus on avatud kuni 9. veebruarini.