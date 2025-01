Arteri kvartalis avatud näitus tutvustab ümberkaudsete asumite kujunemislugu

Hiljuti avatud Arteri ärikeskuse ümber on neli ajaloolist linnaasumit: Veerenni, Keldrimäe, Sibulaküla ja Maakri. Esimesed asustuse märgid sealkandis ulatuvad keskaega. Näitus keskendub aga 19. ja 20. sajandi vahetusele, mil ümbruskond erines praegusest suurel määral. Arhitektuurimuuseumi jaoks on näitus väljaspool oma maja uus kogemus.

"See on tegelikult suur paratamatus, et arhitektuuri ei saa ju muuseumisse tuua, tulebki minna objektile. Siin tuleb teistmoodi paradoks, et me ei saa väljaspool maja avalikul alal originaalprojekte eksponeerida," rääkis näituse kuraator Grete Tiigiste "Aktuaalses kaameras". "Tulebki kompromiss leida, aga ma arvan, et arhitektuuri üle mõtlemine, selle tausta näitamine ja lugude jutustamine toimib hästi asukohas kohapeal."