Noor kunstnik Helen Randveer: kõige rohkem meeldib mulle inimesi joonistada

"Olen terve elu joonistanud, väiksena käisin paaris kunstiringis ja praegu käin Sally stuudios joonistamas," ütles Helen Randveer, kes on 17-aastane ja õpib Kadrioru Saksa Gümnaasiumis.

Noorele kunstnikule meeldib kõige rohkem inimesi joonistada. "Aeg läks saates joonistades kiiremini kui ma arvasin. Minu jaoks on lihtsam nooremaid inimesi joonistada, ka rakurss, kust ma inimest vaatan, mõjutab."

Tuleviku osas pole Randveer veel väga kindlaid otsuseid teinud, kuid joonistada tahab ta kindlasti edasi. "Maalimine on tore, aga see on raskem, sest värvide segamine on raskem kui lihtsalt värve või pliiatsit valida," tõdes kunstnik.

Randveer tõi välja, et talle meeldib rokokoo ja barokiaegsed maalid.