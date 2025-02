Merike Estna: lainetamise kujutamine maalidel seostub mul kodutöödega

Kunstnik Merike Estna tutvustas kultuurisaates "OP" ühe mastaapse maali sündi, mis valmib Kumu näitusesaalis kohapeal ning võrdles maalimistehnikat repetiivse põrandapesemisega. Kunstniku jaoks on olulised erinevad maali pealekandmise viisid, mida need meenutavad või millele viitavad.

"Seda pintslit ma väga tihti ei kasuta, aga kuna formaat on suur, siis käed on nii palju ülemõõdus ja kuna see on nii mastaapne, siis sellega on keeruline lainetust teha, mida ma taotlen," selgitas kunstnik Merike Estna, kelle töö valmib Kumu kunstisaalis kohapeal.

Maaliga alustas Estna suvel oma stuudios. "Töö on justkui kosmiline plahvatus, aga samas on see portree emast lapsega. Alguse on see saanud isiklikust kogemusest, emaks olemisest, aga selles on väga palju üldisemaid nüansse," selgitas Estna.

Kunstniku mõlemad vanemad on fotograafid. Ka Estna veetis lapsena palju aega pimikus ning võrdles nüüd oma maali sündi foto ilmumisega paberile.

"Minu jaoks on olulised erinevad maali pealekandmise viisid, mida nad meenutavad või millele viitavad. Lainetamist olen ma väga pikalt kasutanud ja minu jaoks see läheb tagasi käsitöö tegemise perioodi ja selle seosele kodutööde tegemisega. See on hästi repetiivne põrandapesemine. Eriti kui ma olen teinudki selles tehnikas põrandaid ka," tõi Estna välja.

"Kumu 5. korrusel avaneb 7. veebruaril rahvusvaheline keskkonnateemaline grupinäitus "Nad hakkasid kõnelema", mille ma olen kureerinud koos Hanna Laura Kaljoga. See näitus toob kokku 15 kunstnikku," ütles kuraator Ann Mirjam Vaikla.

Kuraatori sõnul oli tal paari aasta eest Estnaga põnev kohtumine Mexico Citys, kus kunstnik elab. "Ma tegin seal mitu stuudiovisiiti tema juurde. Põnev oli jälgida, kuidas nii tunnustatud maalikunstniku visuaalne keel on järgmisele tasandile jõudnud. See kõnetas mind, nii et kohe tekkis plaan Estna sellele näitusele kutsuda," ütles Vaikla.

"Mehhikos olek on kindlasti mind väga palju muutnud. Mul on asju, mida ma ette välja mõtlen ja proovin siis teostada, aga värvikasutus muutub mul päris spontaanselt," tõi Estna välja. "Mehhikos on kõik väga värviline."

Estnat on pikalt paelunud, kuidas töö liikuvuses või elus püsib. "Mis diskussiooni teda asetada ja millega kokku kõlama hakkab."

Kõikidel neil maalidel on ajalooline viide. Näituseruumis kohapeal valmiva maali käte asend, silmad ja figuuride siluett on laenatud Michel Sittowi altarimaalilt, mis asub Niguliste kirikus. "See on suhestumine Madonna lapsega, mis on kindlasti ka väga palju muutunud läbi enda kogemuse. Nüüd ma näen neid pigem mitte kui religioosseid kujundeid nii väga, vaid just nagu väga algset olemuslikku ja ürgset kujundit," selgitas Estna.