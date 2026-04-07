Fotod: Merike Estna väljapanek alustab teekonda Veneetsia kunstibiennaalile

Eesti paviljoni "Lekkiva taeva maja" saatmine Veneetsia kunstibiennaalile
Kuu aja pärast avab Kaasaegse Kunsti Eesti keskus Veneetsia biennaalil Eesti paviljoni Merike Estna väljapanekuga "Lekkiva taeva maja". 7. aprillil tutvustati Eesti paviljoni põhimõtteid ka avalikkusele.

Eesti paviljoni hakkavad katma 25 000 glasuuritud põrandaplaati ning kohapeal 22 lõuendist valmiv monumentaalmaal.

"Temaatiliselt räägib minu paviljon naiskunstnikuks olemisest ja sellega paralleelselt emaks olemisest, kavandit ma enne valmis ei tee, see maal peaks sündima täies mahus kohapeal, aga mõtted on sellised," ütles kunstnik Merike Estna.

Veneetsia biennaali varjutavad seekord poliitilised pinged ja vastasseis, mis on tekkinud genotsiidis süüdistatud Venemaa ja Iisraeli ning Iraani rünnanud USA osalemise tõttu biennaalil.

"Meil oli hästi selge see, et me ei lase agressorriigil ennast tagasi tõrjuda, et kui nemad otsustavad osaleda, siis meie ei tagurda minema. Meie läheme ka välja ja kasutame sealset kohalolu ning võimendame Eesti, Baltikumi ja Ukraina kunstnike häält," ütles Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse komissar Maria Arusoo.

Eesti paviljon avatakse Veneetsias 6. mail kell 15. Kodumaale jõuab Merike Estna Veneetsia väljapanek 2027. aastal.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Fotod: Merike Estna väljapanek alustab teekonda Veneetsia kunstibiennaalile

