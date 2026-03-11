22 riiki tegid ühisavalduse Venemaa eemaldamiseks Veneetsia kunstibiennaalilt

Läti algatatud pöördumisele on alla kirjutanud ministrid Austriast, Belgiast, Bulgaariast, Horvaatiast, Taanist, Eestist, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Kreekast, Iirimaalt, Lätist, Leedust, Luksemburgist, Hollandist, Norrast, Poolast, Portugalist, Rumeeniast, Hispaaniast, Rootsist ja Ukrainast.

Ministrite ühisavalduses rõhutatakse, et Veneetsia biennaal on üks maailma olulisemaid platvorme kunstivabaduse ja rahvusvahelise kultuurivahetuse jaoks. Samas kannavad kultuuriasutused lisaks kunstilisele tähtsusele ka moraalset vastutust. Venemaa jätkuv agressioonisõda Ukraina vastu on kaasa toonud ulatusliku hävingu Ukraina kultuurielus ja -pärandis. Korvamatut kahju on tekitatud muuseumidele, ajaloolistele paikadele, monumentidele ja teistele kultuuriasutustele.

"Kunstil pole kohta, kui tsiviilisikud surevad raketitule all, kui Ukraina kodanikud

varjendavad end varjupaikades ja kui Venemaa meeleavaldajaid vaigistatakse.

Kahetsusväärselt jätkab Venemaa oma jõhkrat agressioonisõda Ukraina vastu. Ukraina rahvas jätkab võitlust provotseerimata ja õigustamatu Venemaa sissetungi vastu ning jätkab võitlust oma suveräänsuse eest ja oma kultuurilise identiteedi kaitsmise eest," seisab avalduses.

"Venemaa sõda on toonud kaasa ka Ukraina kultuurielu ja -pärandi süstemaatilise hävitamise. Ukraina võimude andmetel on tapetud vähemalt 342 kunstnikku, hävitatud või kahjustatud on 1685 kultuuripärandi objekti ja 2483 kultuuritaristu rajatist. Need arvud ei esinda mitte ainult füüsiliste struktuuride kadu, vaid ka häälte vaigistamist ja kultuurimälu kustutamist."

Ühtlasi meenutatakse kirjas, et Venemaa Föderatsiooni suhtes kehtivad endiselt nii Euroopa kui ka rahvusvahelised sanktsioonid ning selles kontekstis saadab Venemaale nii olulise rahvusvahelise kultuuriplatvormi võimaldamine äärmiselt murettekitava sõnumi.

"Kultuur ei ole lahus ühiskondade reaalsusest. See kujundab seda, kuidas inimesed maailma mõistavad, mida nad väärtustavad ja kuidas nad otsustavad tegutseda. Seetõttu kannavad kultuuriasutused lisaks kunstilisele tähenduslikkusele ka moraalset vastutust," rõhutavad ministrid.

22 riigi ministrid peavad Venemaa osalemist Veneetsia biennaalil vastuvõetamatuks ning kutsuvad üles seda otsust uuesti üle vaatama.

Ühine kiri saadeti lisaks Buttafuocole ka biennaali juhatusele ning Itaalia kultuuriminister Alessandro Giulile.

Euroopa Komisjon: kui Venemaa osalemist üle ei vaadata, kaalume Euroopa Liidu toetuste peatamist või lõpetamist

Venemaa osalemist Veneetsia biennaalil mõistavad hukka ka Euroopa Komisjoni asepresident Henna Virkkunen ja volinik Glenn Micallef.

"Euroopa Komisjon on oma seisukoha Venemaa ebaseadusliku agressioonisõja kohta Ukraina vastu selgelt väljendanud. Kultuur edendab ja kaitseb demokraatlikke väärtusi, soodustab avatud dialoogi, mitmekesisust ja sõnavabadust ning seda ei tohiks kunagi kasutada propagandaplatvormina," kirjutavad nad.

Virkkuneni ja Micallefi sõnul peavad liikmesriigid, institutsioonid ja organisatsioonid tegutsema kooskõlas Euroopa Liidu sanktsioonidega ja vältima platvormi andmist isikutele, kes on aktiivselt toetanud või õigustanud Kremli agressiooni Ukraina vastu.

"Biennaali otsus ei ole kooskõlas EL-i kollektiivse reageerimisega Venemaa jõhkrale agressioonile. Kui biennaal otsustab Venemaal edasi osaleda, uurime edasisi meetmeid, sealhulgas biennaali fondile antava EL-i toetuse peatamist või lõpetamist."