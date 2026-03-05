X!

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

Foto: Agne Raceviciute
Veneetsia kunstibiennaal otsustas tänavu lubada rahvusvahelisele festivalile osalema ka Venemaa. Venemaa väljapanekut kureerib endise FSB kindrali tütar.

Alates Venemaa täiemahulisest sõja algusest Ukraina vastu 2022. aastal on Venemaa paviljon Veneetsia biennaali aladel seisnud tühjana. 2024. aasta biennaaliks loovutas Venemaa oma paviljoni Boliivia kasutusse.

Venemaa tänavust väljapanekut kureerib Anastassia Karneejeva, endise FSB kindrali tütar. Venemaa paviljoni väljapanekul osalevad kunstnikud on samuti Moskva heakskiiduga. Veneetsia biennaali korraldustoimkonna otsus on tekitanud juba rahvusvahelist protesti.

"Me tegeleme survega selle osas, kas sellised sammud ja otsused ikkagi vastavad Euroopa Liidus kokku lepitud põhimõtetele ja kokkulepetele," rääkis kultuuriministeerium kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre ERR-ile.

"Veneetsia biennaal ei ole meie hinnangul kommunikatsioonis riike kõigist protsessidest korrektselt teavitanud. Samamoodi nagu kõik teised, kuulsid ka paviljonide komissarid Venemaa osalemisest eile meediast," märkis Soomre.

Eestit esindab sel aastal Veneetsias Merike Estna. Soomre sõnul pole Eesti oma plaane muutnud.

"Me ei pane ühtegi kunstnikku olukorda, kus karistaksime juba tehtud tööd ja loobuksime platvormist, mis meil sellel rahvusvahelisel areenil on. Pigem tegeleme sellega, kuidas seda platvormi võimalikult hästi ära kasutada, et meie sõnumid jääksid domineerima," märkis Soomre.

2026. aasta Veneetsia kunstibiennaal avatakse 9. mail.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

