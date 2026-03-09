X!

Purga: me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana

Kultuuripoliitika
Heidy Purga
Heidy Purga Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Möödunud nädalal selgus, et tänavu osaleb Veneetsia kunstibiennaalil üle aastate taas Venemaa. Kultuuriminister Heidy Purga ütles ERR-ile antud kommentaaris, et hetkel on koos teiste riikide kultuuriministeeriumitega koostamisel ühisavaldus, et mõista hukka Venemaa osalemine biennaalil.

Heidy Purga kinnitas, et olukord Veneetsia biennaalil on tõsiselt problemaatiline "Vestlesin sel teemal reede hommikul juba ka Ukraina kultuuriministriga, samuti olin nädalvahetusel tihedas kontaktis Läti kultuuriministriga, et koordineerida samas väärtusruumis olevate riikide tegevust," sõnas ta ja rõhutas, et Venemaa peab jätkuvalt agressioonisõda Ukraina vastu, on hävitanud üle 1600 kultuuripärandi objekti ja tapnud vähemalt 342 kunstnikku. "Anda sellises olukorras Venemaale prestiižne platvorm maailmas väga olulisel kultuurisündmusel tähendab anda signaali, et kõik on normaalne, aga see pole nii. Me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana."

Tema sõnul on üha enam näha, kuidas eri üritustel lõdvendatakse piiranguid Venemaa osas. "Näeme seda paraku tõesti, näiteks ka praegu toimuva paralümpia valguses. Kultuuriministeerium ei osalenud seetõttu ka paralümpia avatseremoonial, vaid elas meie sportlastele kaasa võistluspaigas," ütles Purga ja lisas, et meie ülesanne on koos ülejäänud Euroopaga reageerida igale sellisele juhtumile.

Hetkel on Heidy Purga sõnul koos teiste riikide kultuuriministeeriumitega koostamisel ühispöördumine, et mõista hukka Venemaa osalemine kunstibiennaalil. "Samuti soovime tuletada biennaali korraldajatele meelde ühiseid kokkuleppeid ja põhimõtteid Euroopa Liidus ning paluda Venemaa osalemine tühistada. Veel esmapäeva hommikusel kohtumisel Prantsuse suursaadikuga Eestis saime teada, et meiega on liitumas ka Prantsusmaa ning liituvaid riike koguneb veelgi."

Hetkel on Eestil plaanis siiski Veneetsia biennaalil osaleda. "Boikott toimib, kui seda teeks kriitiline mass riike, mis paneks Veneetsia biennaali oma otsuseid ringi vaatama. Praeguses etapis ei ole taandumine enam realistlik ega ka õiglane nii meie kui ka teiste demokraatlike väärtuste eest seisvate riikide kunstnike suhtes. Eesti osaleb Veneetsia biennaalil, nii nagu ka Ukraina. "

"Koostöös Ukraina ja teiste demokraatlike riikidega tegeleme aga sellega, et mõtestada, kuidas meie platvormi enda sõnumi edastamiseks kõige paremini ära kasutada," rõhutas ta, lisades, et ühises koostöös nii teiste Euroopa riikide kui ka Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega teevad nad kõik, et biennaali juhtkond probleemi mõistaks ja oma otsused üle vaataks. 

