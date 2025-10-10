X!

Merike Estna isikunäitus tabab õhkõrna momenti surma ja elu vahel

Merike Estna ID
Merike Estna ID Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tartu kunstimajas avati reedel Merike Estna isikunäitus "Ookean". Näituse kuraator on Maria Arusoo.

Näituse kandvaks teemaks on emaduse kaudu avanev elu ja surma eksistentsiaalne kokkuliidetus. Õnne ja armastuse kõrval on samaväärselt kohal valu ja kaotus ehk teemad, mis sünni ja emaduse kontekstis eriti ei räägita .

Teine oluline teema näitusel on ka Estnat juba üle kümne aasta huvitanud küsimused elavast maalist ehk kuidas on võimalik maali kui pigem valmis teost ellu äratada ja vaatajaga suhestuma panna.

"Viimased aastad olen ma selle pigem jälle läbi lõuendi lähenenud, mõnes mõttes nagu tagasi minna. Varem testisin erinevaid materjale. Mul on kinnisidee, kuidas seda lõuendiga lahendada saaks. Oluline on maal "Ookean", mis on alles alguses ja seda maali hakkan näitusesaalis edasi maalima kui näitus on kinni. Maal aja jooksul muutub ja ma jään teda elu lõpuni edasi maalima igal näitusel, kuhu ta peaks jõudma," selgitas Estna

Kuraator Maria Arusoo sõnul on Estnat huvitanud emaduse teema juba viimased neli aastat. "Mil tekkis tema teostele fantoombeebi, mis oli ka enne tema lapse sündi, kui ta isegi ei teadnud, et ta rase on."

"Siin näitusel on selline eksistentsiaalne, habras, õhkõrn moment surma ja elu vahel. Raseduse ja emadusega kaasneb ka palju surmaga seotud teemasid. Surma ja elu kokkupuude ongi selle näituse kandvaks teemaks," lisas Arusoo.

