Kirjanduse päeva tähistati erinevate sündmustega üle Eesti

Ettelugemist täis vahetunnid Võrus

Võru Kreutzwaldi koolis loeti hommikust peale vahetundides ette Võrumaa kirjanike teoseid, näiteks kõlas katkeid Triinu Laane, Olavi Ruitlase ja Grete Rõõmu raamatutest.

"Viimati lugesin ma raamatut "Kärbeste jumal", mis oli minu jaoks väga huvitav. Alguses tundus selline paks raamat, aga oli hea lugeda," sõnas 8. klassi õpilane Emili. "No kohustuslikku kirjandust ikka loen, aga otseselt tavaliselt väga ei loe. Aga kui mõni põnev raamat satub, siis ikka uurin läbi," ütles aga samuti 8. klassi õpilane Anni Maria.

Raamatuaasta raames lükkas kooli raamatuklubi käima ka raamatusoovitaja projekti, kus iga nädal tutvustab üks kogukonnaliige oma lemmikraamatut.

Raamatusein Viljandi vallas

Viljandi valla keskuses Viiratsis pandi raamatu aastaks kokku rändnäitus "Raamatusein". Vallamaja seinad täitusid mitmekesise lugemisvaraga. Näha on vallarahva lemmikraamatuid, vallaga seotud kirjanike teoseid, kohalikes raamatukogudes leiduvaid vanimaid raamatuid, aga ka teoseid, mille põhjal on vändatud filme. Raamatud toodi hoidlatest välja, et tugevdada sidet inimeste ja kirjavara vahel. Kuu aja pärast rändab näitus Viiratsist edasi.

"Seda raamatuseina me presenteerimegi erinevates hoonetes väljaspool raamatukogu hooneid: spordihooned, kohvikud, poed, mis asuvad Viljandi vallas. Meil on suured plaanid selleks aastaks, igas raamatukogus sel aastal on üks tuntud inimene, me toome ka loenguid raamatukogudesse ja näituseid. Mõtleme erinevatele sihtrühmadele, nii lastele kui ka täiskasvanutele," rääkis Viljandi valla raamatukogu direktor Tiina Torim.

Eesti luule Narvas

Ida-Virumaal on raamatuaasta sündmuste keskpunkt Jõhvi raamatukogus, kus eesti raamatu ja kirjakeele sünnipäevapidu kestis kogu päeva. Meeleolukaid sündmusi jagus nii suurtele kui ka väikestele raamatusõpradele.

Narvas tähistati raamatuaasta algust raudteejaama reisiraamatukogu juures, kus Narva koolide õpilased lugesid eesti autorite luuletusi. "Mulle pigem meeldivad luuletused. Ma lugesin Lauri Räppi ja mulle meeldis see raamat. See on hästi kujundatud ja selline sügavate lausetega," rääkis gümnasist Helen Lepajõe.

Narva Eesti Gümnaasiumi kogukonnajuht Martin Tikk ütles, et narvakatele läheb hästi peale Tammsaare. "Ja ma arvan, et narvakad ju otsivad ka, kuidas suhestuda eestlastega rohkem ja kuidas leida midagi eestlaslikku. Ma arvan, et Tammsaare on see võti," sõnas ta.