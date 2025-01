Tõnis Vilu: koolides võiks alustada laste lemmikutest laulu- ja räpitekstidest

Tartu linnakirjanik Tõnis Vilu ütles, et on koolides käies täheldanud, kuidas kohustuslik kirjandus paljusid lapsi lugema ei kutsu. Ta leidis, et alustada võiks millestki, mis ka noortele endale meeldib, näiteks nende lemmikutest laulu- või räpitekstidest.

Raamatuaastal Tartu linnakirjanikul mõtetest puudust ei ole, aga sulg nii kiiresti ei jookse kui kirjanik tahaks. "Sest igasuguseid muid üritusi on ette tulnud, aga ma arvan, et see on lihtsalt alguse asi ja edaspidi läheb rahulikumaks," ütles Vilu "Terevisioonile".

Vilul on plaanis tänavu käia rohkem koolides, eriti Tartu koolides, noortele Eesti luulet tutvustamas ja inspireerimas. "Siis lõin just ühele luulele keskenduva lugemisklubi, mis hakkab kord kuus kohtuma. Tegelen ka oma kirjutamistega ja sügise poole üritan ka minna residentuuri, et arendada rahvusvahelisi suhteid," selgitas Vilu.

Koolides käies on Vilu täheldanud, et kohustuslik kirjandus kõigile õpilastele väga hästi ei istu. "Aga võiks alustada sellest, mis noortele endale meeldib. Näiteks ka laulusõnad või räpitekstid on mingis mõttes luule, kui alustadagi nende enda lemmikmuusikast ja sealt edasi minna, siis see võiks olla üks võti küll," arvas Vilu.

"Ma tean, et lapsed kuulavad räppi ja mõnikord kui ma olen koolides neile öelnud, et näete, teie lemmikräppar on ka tegelikult luuletaja, siis neil on midagi lahti löönud peas ja on tekkinud ka arutelusid, kas ikka on luuletaja. Nii et on küll võimalik kõnetada ka noori," lisas ta.

Linnakirjaniku sõnul on iga tema luuleraamat omamoodi. "Ma arvan, et kõik leiavad midagi, aga suuremad teemad on olnud näiteks vaimne tervis, isiklik eneseületus ja enda leidmine," tutvustas Vilu oma loomingut.

Vilu tõdes, et tema jaoks on iga aasta raamatuaasta. "Teistele soovitaksin ma praegu ühte nooremat luuletajat, Janika Läänemetsa. Mul tema viimane raamat on küll kodust puudu, aga eelmine, "Vihma ja kurbuse maja" on olemas. Ma arvan, et tema tekstides on selline relvituks tegev selgus ja tõeline looduse hetkede tabamine," rääkis Vilu.