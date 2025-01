Vargamäel tähistati Tammsaare sünniaastapäeva piduliku lipuheiskamisega

"Koolikaaslased on meenutanud, et Anton oli selline poiss, kellel alati oli raamat käes, nagu vaba aeg oli, siis tema luges. Noorena loetud raamatud, eriti Juhan Liivi "Vari", jättis talle eluks ajaks kustumatu mulje. Hoiame raamatuid au sees, soovin teile kõigile sisukat raamatuaastat, head eesti kirjanduse pidunädalat ja palju õnne sulle, Anton Hansen," tervitas Järva vallavanem Toomas Tammik.

"Sellel aastal on see esimest korda, kui me heiskame Tammsaare Põhja talus riigilipu, varasemalt oleme kirjaniku sünnipäeval riigilipu üles tõmmanud tema ausamba juures. Aga pika traditsiooniga on meil muuseumis see, et me Tammsaare sünniaastapäeval kütame reheahju soojaks," rääkis Tammsaare muuseumi juhataja Vargamäel Reelika Räim.