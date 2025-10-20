Pildid: Rüki galeriis avati Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund"

Rüki galeriis on avatud Londonis fotograafiat ja EKAs kaasaegset kunsti õppinud Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund", mis on valminud kunstniku teraapilise eneseväljendusena.

Anna-Liisa Kree on neid fotokunstnikke, kes eelistab digile analoogfotograafiat, mis tähendab, et pildistatakse filmilindile ja seejärel fotod ilmutatakse. "Sa pead korralikult läbi mõtlema, et mida sa täpselt pildistad ja kuidas sa pildistad. Sa võtad aja maha ja keskendud sellele hetkele," ütles kunstnik.

Kree sõnas, et kuigi tegemist siiski on fotodega, on ilu pigem vaataja silmades. "Need pildid, mis on siin ära purustatud, on tegelikult analoogfotod, mida ma olen teinud kahe aasta vältel mõeldes oma sügava puudega lapsele ja tema aktsepteerimisele ühiskonnas," selgitas ta.

Sügava puudega lapse kasvatamine ehk hooletöö on Anna-Liisa Kree jaoks suur ja katkematu väljakutse. Enda loodud fotode ribastamine ja seejärel nendest uute piltide punumine on Kreele mõjunud teraapiliselt. "Mulle väga meeldis see, et sain nende fotodega edasi töötada ja neile ka enda jaoks uue mõtte anda ehk sain neid punuda ning teha käsitööd, mis oli väga teraapiline ja meeldis mulle väga."

Anna-Liisa Kree näitus Rüki galeriis kuulub Tallinna Fotokuu programmi ja jääb avatuks 29. novembrini.