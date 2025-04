Tütar galerii sõlmis esinduskokkulepped Tõnis Saadoja ja Angela Maasaluga

Tõnis Saadoja looming moodustub valdavalt terviklikest sarjadest, milles valitud motiiv varieerub kuni mitmekümneosalises pildireas. Kasutades tihti oma loomingu lähtepunktina fotot, tegeleb ta fotograafilise representatsiooni näilise pretensioonituse ning samas foto võimega reaalsust peegeldada.

Kunstniku viimaste näituste hulka kuuluvad "Siis" Tütar galeriis (2024), "Lost Summer Skies" (koos Kristi Kongiga) Londonis Pontone galeriis (2024), "Kõrgus merepinnast" Kumu kunstimuuseumis (2023) ja "Maastik kulgeb läbi maja" (koos Paul Kuimetiga) Tartu Kunstimuuseumis (2022).

Angela Maasalu põimib autobiograafilisi fragmente sümboolsete ja poeetiliste kujunditega, muutes isikliku kogemuse üldinimlikuks. Maasalu töid iseloomustavad metafooririkkus, muinasjutulisus ja varjatud narratiiv.

Tema äsjaste isikunäituste hulka kuuluvad: "Taking courage" Londonis galeriides Des Bains ja Lungley (2025), "Helisev muusika" Tütar galeriis (2024), "Sleepwalkers" Shanghais Gene galeriis (2024); "Õnnelik maja" Rüki galeriis (2024) ja "Klaasist südamega narr" Tartu Kunstimajas (2023).

Tütar on kaasaegse kunsti galerii, mis esindab noorema põlvkonna kunstnikke, tutvustades nende loomingut nii kodumaal kui rahvusvaheliselt. Galerii asub Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus aadressil Vesilennuki 24 ning on avatud neljapäevast pühapäevani. Galerii näitustele sissepääs on publikule tasuta.