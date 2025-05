Pildid: Tütar galeriis avati Kärt Hammeri ja Simon Sebastian Laumanni ühisnäitus

Hammeri ja Laumannini teed ristusid tänu ühistele tuttavatele ning viimase poole aasta jooksul on nad suhelnud ja kombanud, millised on täpsemalt nende loomingulised ühisosad, paar nädalat on Taani kunstnik nüüd Eestis kohapeal inspiratsiooni kogunud ja lõpetanud ära ideed, millega ta alustas tööd juba Kopenhaagenis.

Näituse pealkiri "Kuhjaja" viitab Hammeri sõnul aga sellele, et nende mõlema tööprotsess on osalt seotud küllastumisega. "Kõigepealt sa kogud tohutult materjali nii visuaalselt kui mentaalselt, siis sa hakkad neid töid tegema ja sul tekibki kuhjumine, protsessi käigus pead sellest pealmisest vabanema ja sealt välja kaevama mingisuguse selguse ja selle selguse me olemegi üritanud siia ruumi tuua," selgitas ta.

Simon Sebastian Laumann mainis, et Eestis on ta peamiselt mõelnud, milline on meie ajalugu ning mida ta saaks Eestile vastu anna. Lisaks Tütar galerii näituses väljas olevatele töödele kattiski ta seega vanalinnas ühe plakatiposti oma teostega. "Olen püüdnud põhiliselt avastada ja aru saada," kinnitas ta.

Kunstiajaloolase Eero Epneri sõnul on Kärt Hammer ja Simon Sebastian Laumann arheoloogid, kes ratsutavad visuaalse müra sisse, kus on tõmbed ja kraaped, ruudud ja motiivid, vormid ja väänded. "Vahel on küsimus mitte selles, kuidas kunstiteos tühjusest luua, vaid kuidas kunstiteos kusagilt välja puhastada," kirjutas Epner näituse saatetekstis.

Näitus "Kuhjaja" jääb Tütar galeriis avatuks 29. juunini.