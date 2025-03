Galerii: maalikunstnik Siiri Jüris avas Tütar galeriis isikunäituse

Tallinnas, Noblessneri linnaosas asuva galerii näitusel "Sulada su mulda ning tärgata õiena" seob kunstnik traditsioonilise maalikunsti tehisaru ja digitaalsete töövahenditega.

Kunstniku enda sõnul valmivad ta tööd paralleelselt lõuendil ja arvuti taga. Algimpulsiks on küsimus, kas ja kuidas muutuks traditsiooniline maailmise protsess digitaalseid töövahendeid üha juurde lisades.

Siiri Jürise teostes tõusevad esile erksad, sageli ka vastanduvad värvid. Tema maalides näeb nii kehamaastikke kui abstraktseid vorme, ta mängib perspektiivi ja valgusega. Lisaks lõuendile maalimisele kanduvad tööd edasi ka raamidele, mis moodustavad teose ümber skulpturaalse vormi. Mõned raamid on seejuures kunstniku enda poolt käsitsi puidust tehtud, mõned savist, mõned arvutis genereeritud ja 3D prinditud.

"Ma tahan, et siin oleks hästi palju kihte ja et see nõuaks vaatajalt seismist ja mõtlemist ja vaatamist ja iga sekundiga rohkem nägemist. Ma alustan väga tuhmilt ja murtult ja liigun hästi heledaks. Kuhjan hästi õhukesi laseerivaid voolavaid kihte üksteise peale. Siis toimub seal igasuguseid põnevaid kuhjumisi ja siis toon selle heledama ja erksama värvi sisse pealiskihtides," ütles kunstnik Siiri Jüris.