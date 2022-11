Raplas avati audiovisuaalne osalusnäitus "Metaversumis on üksildane"

Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses avati audiovisuaalne osalusnäitus "Metaversumis on üksildane", mis uurib ruumiseadete ja virtuaalreaalsus-tehnoloogiate vahendusel metaversumi hingeelu.

Väljapaneku lõid installatsioonikunstnikud Egle Ehtjen, Kelli Gedvil, Sten Saarits ja Kristen Rästas spetsiaalselt Rapla näitusesaali tarvis, kuna see võimaldas luua omapärase digimessi atmosfääri.

"Minu töö räägib ooteruumist, kuhu on vaataja paigutatud. Ooteruum pakub lubadust mingisuguse idülli, ideaalsuse ja paradiisi jõudmisest, aga tegelikkuses on teos korduvesituses ja see ootamine jääb igavesti kestma," selgitas Kristen Rästas.

Installatsioonikunstnik Sten Saarits selgitas, et metaversumi all peetakse silmas virtuaalseid maailmu, mis on populaarsust kogunud läbi reklaamikampaaniate.

"Suurettevõtted kujutavad ette tulevikku, kus mingisugune platvorm justkui võidab ja see ongi see peamine koht, kus inimesed hakkavad pidama koosolekuid, käima tööl ja ka mänge mängima," rääkis Saarits.

Näitus "Metaversumis on üksildane" jääb avatuks 11. detsembrini.