Galerii: Raplas avati Eesti maalikunstnike liidu sügisnäitus

Näituse kuraator ja kujundaja Jaan Elken ütles, et kuigi kaasaegsest maalist räägitakse palju, pole keegi suutnud sõnastada, mis see tegelikult on.

"Me elame kaasajas ja aktuaalsed on väga erinevad maalilaadid. Tegelikult ei ole midagi tabuks kuulutatud ega patenteeritud," sõnas Elken. Ta lisas, et ülevaatenäitused on publiku jaoks alati huvitavad, kuid Raplamaa kaasaegse kunsti keskus esitas näituse kujundajale väga suure väljakutse, sest väiksele pinnale tuli mahutada enam kui neljakümne kunstniku tööd.

"Väga paljud kunstnikud teevad siin oma viimase kümnendi parima saavutuse," nentis Elken.

Kui varem korraldati maalikunsti ülevaatenäitusi peamiselt Tallinnas, siis osalt koroonapandeemia tõttu panustatakse nüüd - nagu ka paljudes teistes kunstivaldkondades - hoopis Pärnule, Võrule, Raplale ja teistele väiksematele linnadele. See on Elkeni hinnangul suurendanud kunstnike loomeindu ja pööranud kultuurielu näoga kodupubliku poole. "Kultuuri kättesaadavus tegelikult ainult paraneb, see on hea areng."