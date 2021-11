Galerii: Jaani kiriku galeriis avati Jaan Elkeni näitus "Valguse vari"

Maalikunstnik Jaan Elkeni sõnul on näituse pealkiri "Valguse vari" paradoksaalne, millel on nii füüsikalis-optikaline põhjendus kui ka viide vastandite ühtsusele ja varjatud tõmbele. Näituse plakatil olev maal "Valgus" pärineb 2019. aastast ja osa töid aastatest 2017 ja 2018. "Ühe osa maalide pealkirjad mõjuvad kui epitaafid, teemad on morbiidsed, neid võib võtta teelolija vahekokkuvõttena," selgitas Elken.

Näituse tegemist kirikus peab ta väga väärtuslikuks ja seda isegi vaatamata asjaolule, et publik on ehk tavapärasest veidi erinev – kirikus on ehk teistmoodi, vaimsemad ja eksistentsiaalsemad teemad õhus. "Ma ei tea, kas mul see õnnestub, aga soovin, et need pildid annaksid ka mingil määral seda praeguses ajas kaotatud rahu tagasi. Olgugi, et need maalid on ka ise haavatavad. Neid saab ainult armastusega vaadata," tutvustas kunstnik näitust.

Jaan Elkeni maalikunstniku teekonda kirjeldavad hästi värvid. Loometee alguse suhteliselt värvilisele, kunstniku enda sõnul isegi keemilisele perioodile järgnes sinikolllane, millele omakorda pikk monokroomsusele taandatud värvidega etapp. "Nüüd on käsil värvide rehabiliteerimine. Näitusel eksponeeritud maalides mängin eelkõige pindade ja faktuuridega, värv on komplementaarne, n-ö värviliste hallide toonigrupist," selgitas Elken. Ta lisas, et galeriivalgustus toob välja tööde maalitehnilised finessid, iga viimsegi pintsli- ja pahtlitõmbe. "Valgus paneb ka ohtra ja n-ö teravservaliselt pastoosse valge särama, valge pooltoonid kaasa arvatud. Valgustuse mõttes on mu pildid haavatavad."

Näitus "Valguse vari" jääb Jaani kiriku galeriis avatuks kuni 12. detsembrini.