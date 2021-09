Galerii: Vernissage galeriis avati Philip Arvo Luige isikunäitus "Sisene valgus"

Tallinna vanalinnas asuvas Vernissage kunstigaleriis on avatud näitus "Sisene valgus", kus on väljas Philip Arvo Luige vahemeremaade reisidest inspireeritud teosed.

"Toscana ümbrus köitis mind oma valguse, värvide ja vaheldusrikka loodusega. Palett minu käes muutus sõna otseses mõttes kuumaks ja kirglikuks, värvid hakkasid hõõguma nii, et nende intensiivsus ulatus tulikuumast jääkülmani," sõnas Philip Arvo Luik ja sõnas, et need pole lihtsalt loodusepildid, vaid tõeliselt sügavad sünteesid. "Värvisümfoonia fantaasia ja maaliprotsessi eufooria."

Kunstnik Jaan Elken on Philip Arvo Luike võrrelnud Briti kunstnikega nagu Damien Hirst ja David Hockney. "Kunstniku tollane käekiri tundus Eestist tulnule harjumuspäratult värviline," meenutas Jaan Elken oma külaskäiku Luige ateljeesse Stockholmis aastakümneid tagasi. "Värv on Luigel endiselt lõunamaiselt kirev ja eksootiline, ka popkunstist pärit tunnetus on jäänud, kuid abstraktse kujundi kõrval moodustavad värvilaigud nüüd esemeid, kirjuid tapeete, interjööre ja maastikulisi vaateid."

"Luige ainulaadne stiil on ekspressiivne ja väga julge värvikäsitlusega. Maalide väljapanek paelub oma helge valgustunnetuse ja energeetikaga. Niivõrd värvikirevaid õlimaale näeb kunstisaalides harva," rääkis galerii Vernissage juhataja Kristiina Radevall.

Philip Arvo Luik elab ja töötab kunstnikuna Eestis ja Rootsis. Ta on osalenud enam kui 80 isiku- ja grupinäitusel Eestis, Soomes, Rootsis, Taanis, Poolas, Prantsusmaal, Jaapanis, Kanadas ja Hispaanias. Luige töid leidub nii erakogudes kui ka riiklikes muuseumikogudes, näiteks Karolinska riiklikus kunstinõukogus, HM kuninglikus kunstikogus, Stockholmi linnamuuseumis ja teistes Rootsi kunstimuuseumides.

Näitus "Sisene valgus" jääb Vernissage kunstigaleriis (Olevimägi 16, Tallinn) avatuks kuni selle 28. septembrini.