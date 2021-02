Jaan Elken: on märgata realistliku kunsti osakaalu tõusu ja omamoodi uut konservatiivsust

Aastanäituse kuraatori, kunstnik Jaan Elkeni sõnul oli esimest korda töödel soovituslik, meetrilähedane formaat. See võimaldab mahutada rohkem töid ja teeb väljapaneku vaatajale ka hubasemaks. Elkeni sõnutsi on märgata realistliku kunsti osakaalu tõusu ja omamoodi uut konservatiivsust.

"Maalil uut normatiivsust ei ole, on selline mängimine vormidega, värvidega ja ta on läinud väga värviliseks ja külluslikuks ja mingeid stiilivagu ei ole võimalik ajada, kõik dialektid on lubatud," rääkis Elken "Aktuaalsele kaamerale". "Ja kunstnikud laenavad vabalt selles mõttes, et meil ei ole endal ju sellist kreoolivärvi ja sellist mehhiko värvikirevust, aga sealt laenatakse võimsalt, sest et inimesed reisivad."